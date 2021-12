Resultado da eleição no Chile indica nova tendência na AL

A eleição mais polarizada das últimas décadas no Chile terminou no último domingo com a vitória do esquerdista Gabriel Boric, que derrotou por 55,8% a 44,1% o adversário José Antonio Kast, de direita e, aos 35 anos, vai se tornar o mais jovem presidente da história do país — e também o mais votado.

Sua vitória e sua agenda jogam os holofotes na esquerda latino-americana, que havia ascendido ao poder em grande parte do continente no início do milênio, mas minguado na última década.

Mas o quanto essa esquerda — que agora engloba desde Boric a líderes considerados autoritários, como o venezuelano Nicolás Maduro e o nicaraguense Daniel Ortega — é coesa, ou mesmo igual à de duas décadas atrás?

E existe, de fato, uma nova “onda vermelha” no continente? A indagação foi levantada pela BBC News Brasil e segundo estudiosos ouvidos pela reportagem ainda é cedo para uma resposta taxativa.

“É de fato uma questão da maior relevância, porque há um efeito contágio. O que acontece nos vizinhos acaba influenciando o jogo político aqui no Brasil. Há muito dessas dinâmicas transnacionais”, disse Dawisson Belém Lopes, professor de política internacional e comparada na UFMG e pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

“No fim dos anos 2000, o mapa da América Latina era tingido de vermelho. O engraçado é que, no fim da década de 2010, ficou ao contrário: (Mauricio) Macri ganhou na Argentina em 2015, houve o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e em sequência, com algumas outras vitórias, o mapa passou a ser azul”, prossegue o estudioso.

“Me parece que a gente está num momento de aparente reversão desse fluxo, mas com muito equilíbrio ainda. Não acho que dê para falar de uma onda vermelha. Mas certamente a virada à direita estancou”, opina.

Agora, diz Belém Lopes, o continente está dividido entre países no momento governados pela direita — em países como Brasil, Colômbia, Uruguai, Paraguai e Equador — e os de esquerda, como México, Argentina, Peru, Bolívia, Venezuela, Nicarágua e outros.

Mas, no ano que vem, esse equilíbrio de forças terá dois momentos decisivos: as eleições presidenciais do Brasil e da Colômbia.

Aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem liderado as intenções de voto e ensaia uma possivel aliança com seu ex-adversário Geraldo Alckmin.

Na Colômbia, cujo governo atual, de Iván Duque (direita), tem baixos índices de popularidade, o favoritismo no pleito de maio de 2022 até agora é do esquerdista Gustavo Petro.

Essas eleições, em especial a brasileira, serão “o fiel da balança”, diz Belém Lopes. “Se aqui no Brasil a esquerda voltar ao poder, aí sim a balança pende para a esquerda — afinal, o Brasil sozinho é um terço da América Latina, e no momento está nas mãos da direita. A radiografia atualmente é de uma divisão de forças.”