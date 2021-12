Revitalização da BR-070 impulsiona agronegócio e turismo em Goiás

Destaque no agronegócio e no turismo, região de Goiás conta com um novo trecho de 43 quilômetros totalmente restaurados da BR-070, entre os municípios Jussara e Betânia. Com a entrega desta quinta-feira, o Governo Federal, através do Ministério da Infraestrutura, chega a marca de 73 quilômetros de novas pistas na rodovia somente em 2021, entre os municípios de Jussara e Montes Claros de Goiás. O investimento no segmento foi de aproximadamente R$ 50,3 milhões.

Os trabalhos executados na rodovia permitem que o pavimento suporte de forma adequada o volume de tráfego, principalmente do agronegócio e do turismo. A BR-070 parte do Distrito Federal e vai até a fronteira com a Bolívia, passando por Goiás e Mato Grosso.

A região também abriga empresas e grupos diversos outros segmentos, como cooperativas agroindustriais, usinas de etanol e de bioenergia, cooperativas de crédito, companhias de alimentos e mineradoras. Além disso, é bastante procurada pela “temporada de praia” no município de Aragarças, que acontece em julho, quando é montada uma infraestrutura – inclusive, para a realização de shows – nas margens do rio Araguaia.

Execução

Para a restauração da rodovia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes optou por serviços mais robustos, com reciclagem de base, execução do revestimento em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e, em seguida, a aplicação das duas camadas de reforço com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para o pavimento. Também foi implementada a sinalização horizontal do trecho.

As obras fazem parte de um contrato iniciado em 2016, que contempla todo o segmento de Itapirapuã até Aragarças, com extensão total de 182 quilômetros, e prevê, além de obras e serviços de restauração, a execução de manutenção rotineira, como a realização de limpeza da faixa de domínio, o monitoramento de dispositivos de drenagem e a execução de tapa-buracos, dentre outros.