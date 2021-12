Roberto Carlos agradece reeleição e quer concurso público na Prefeitura

Reeleito ontem (30) para mais um mandato como diretor-executivo do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro), Roberto Carlos Correia de Carvalho quer uma ação conjunta pela realização de concurso público na Prefeitura de Rondonópolis visando o preenchimento de cargos vagos ou exercidos por trabalhadores terceirizados. O assunto será um dos temas tratados por ele na live de hoje do portal Agora MT.

“O concurso vai dar mais qualidade ao serviço público e é uma bandeira das nossas três instituições (Impro, Serv-Saúde e Sismpur). A partir do ano que vem vamos reforçar esta luta, unindo forças com outras entidades, como a Adesmur e a Câmara Municipal”, antecipou.

Além de permitir transparência no processo de admissão, Roberto Carlos destaca que o concurso garante maior segurança ao trabalhador e amplia a base de arrecadação das entidades que representam a categoria.

Roberto Carlos disse ainda que pretende manter a atuação harmônica existente hoje entre o Impro, o Sispmur e o Serv-Saúde – que também teve eleição ontem para escolha de nova diretoria. Segundo ele, isso é resultado do amadurecimento das lideranças e tem assegurado vantagens importantes para os servidores.

“A razão de estarmos aqui é o servidor. Nós só estamos cuidando por um período de um patrimônio que é de todos. E o servidor gosta de carinho, harmonia e de ser bem cuidado. É crítico, mas também sabe confiar e reconhecer o trabalho prestado. Estamos unidos e continuaremos assim”, afirmou

A live com Roberto Carlos de Carvalho começa às 17 horas e será transmitida ao vivo na página do Agora MT no Facebook. Ele deve fazer uma avaliação das ações realizadas neste ano, apontar as prioridades para o novo mandato e também responderá as perguntas que podem ser feitas pelo público na própria página.

ELEIÇÃO

A eleição do Impro foi realizada ontem com a participação de 1.650 associados. A chapa liderada por Roberto Carlos foi a única na disputa e recebeu 1.567 votos – 94,97% do total.

O presidente reeleito entrou na Prefeitura de Rondonópolis em 1986 como analista técnico fiscal de obras e posturas, cargo que mantém até hoje. Ele é formado em História, tem pós-graduação em gestão pública e privada e já foi secretário de Habitação e Urbanismo do município (2014 a 2016).

Roberto Carlos também tem a certificação profissional série 10 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais.