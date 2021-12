Rodolfo Landim é reeleito e seguirá na presidência do Flamengo

Em eleição realizada na Sede da Gávea, ao longo deste sábado (4), Rodolfo Landim, candidato da “Chapa Roxa – UniFla”, foi reeleito e seguirá como presidente do Flamengo no triênio 2022/24. Será o segundo mandato do dirigente que, entre 2019 e 2021, tornou-se um dos mandatários mais vitoriosos da história do clube, com nove títulos. A Chapa Roxa recebeu um total de 1.852 votos no pleito.

A segunda colocada na eleição foi a “Chapa Azul- Sempre Flamengo”, do candidato Marco Aurélio Assef, com 386 votos. Walter Monteiro, da “Chapa Ouro – Flamengo Maior”, recebeu 380 votos. Já Ricardo Hinrichsen, da “Chapa Branca – Flamengo Sem Fronteiras”, recebeu 198 votos. Ao todo, foram 2.816 votos computados.

Rodrigo Dunshee de Abranches, atual vice-presidente geral e jurídico, também compõe a Chapa Roxa e segue nos respectivos cargos. Além disso, não são aguardadas mudanças nas demais vice-presidências do Flamengo.

Vale lembrar que a chapa vitoriosa tem direito a 120 membros efetivos no Conselho Deliberativo e 40 suplentes. Já a segunda colocada fica com 40 membros, sendo 30 titulares.

Por outro lado, o Conselho de Administração, são 72 cadeiras destinadas à chapa vencedora (48 efetivos e 24 suplentes). Enquanto isso, a segunda colocada fica com 18 (12 titulares).

Na eleição de 2019, 8044 associados estavam aptos a 3048 foram à Gávea exercer o direito de voto. Há três anos, Landim recebeu 1879 votos. O segundo nome mais votado foi o de Ricardo Lomba, com 1097, que era o candidato da situação, apoiado por Eduardo Bandeira de Mello, que havia completado dois mandatos.

VEJA O RESULTADO DE CADA URNA

Primeira:

​

Roxa (Landim) – 646

Ouro (Monteiro) – 112

Azul (Assef) – 115

Branca (Hinrichsen) – 59

Segunda:

Roxa (Landim) – 280

Ouro (Monteiro) – 78

Azul (Assef) – 78

Branca (Hinrichsen) – 40

Terceira:

Roxa (Landim) – 926

Ouro (Monteiro) – 190

Azul (Assef) – 193

Branca (Hinrichsen) – 99