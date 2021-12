Rondon Plaza Shopping terá horário especial de funcionamento durante feriado

Em dezembro a programação de Natal do Rondon Plaza Shopping seguiu em ritmo do Circo do Papai Noel, com muita diversão e a magia contagiante da melhor época do ano. Além do bom velhinho, apresentações musicais marcaram presença no maior centro de compras e serviços da região sul de Mato Grosso.

Mas hoje é o último dia para ver de perto o bom velhinho. Papai Noel estará presente para tirar fotos e conversar com a criançada até hoje (23/12) das 16 às 20 horas, na praça central do Shopping. Outro atrativo é a pista de patinação no gelo, para aqueles que gostam de um pouco de adrenalina.

Nesta sexta-feira (24/12), véspera de Natal, o Rondon Plaza Shopping terá horário especial de funcionamento.

Com as seguintes alterações, as lojas funcionarão das 10 até às 19 horas, casa lotérica das 10 às 19 horas e entretenimento funciona das 11 até às 20 horas. Já a praça de alimentação atende das 10 até às 20 horas e o cinema terá sessão das 13 até às 20 horas.

No sábado (25/12), Dia de Natal, o maior centro de compras e serviços da região estará totalmente fechado. Vale destacar que todas as medidas de biossegurança continuam sendo empregadas no Rondon Plaza. Outras informações pelo (66) 3422-4000.