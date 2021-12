Rondonópolis mantém saldo positivo e cria 356 novos empregos em outubro

Rondonópolis fecha o mês de outubro com saldo positivo de empregos e promove a abertura de 356 novas vagas de trabalho. Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal, foram registradas em outubro, 3.584 admissões e 3.228 desligamentos em empregos formais.

Neste mês de outubro, o destaque na geração de empregos na cidade foi o setor do comércio que promoveu a abertura de 232 novas vagas de trabalho com carteira assinada. Em seguida vem o setor de serviços, com saldo positivo de 73 novos postos de trabalho no mês.

Ainda tiveram saldo positivo na geração de empregos o setor de indústria, com 54 novas vagas, e o setor de agropecuária, que criou 19 novos postos de trabalho. Em outubro, o setor de construção civil terminou com saldo negativo e fechou 22 vagas de empregos.

Com o saldo positivo de outubro, Rondonópolis já criou 5.745 novas vagas de emprego em 2021. O resultado do acumulado do ano, coloca a cidade com a segunda que mais gerou empregos em Mato Grosso. Somente Cuiabá abriu mais vagas em 2021, com 15.039 novos postos de trabalho.

No acumulado de 2021, o setor de maior destaque é o de serviços, que possibilitou a abertura de 2.268 vagas de emprego. Em segundo está o setor do comércio, com a criação de 1.670 novas vagas, seguido da construção civil que no ano abriu 1.002 novos postos de trabalho. Também com saldo positivo estão os setores da indústria, com a abertura de 619 vagas e da agropecuária, que criou 186 novos empregos na cidade.