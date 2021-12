Rondonópolis recebe mais de 2 toneladas de doações para instituições parceiras

A ação atendeu 4 instituições parceiras: Lar dos idosos Paul Percis Harris, Fundação Lar Cristão, Casa do Bom Samaritano e Associação Rondonopolitana dos Amigos do Oratório Filhos de Bom Bosco

Na última quarta-feira, 22, logo pela manhã, a equipe da LBV deu início em mais uma etapa de entrega das doações da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, para famílias em extrema vulnerabilidade atendidas por instituições parceiras em Rondonópolis/MT.

Ao todo, mais de 2 toneladas em doações acondicionadas em cestas de alimentos foram entregues para 4 instituições parceiras, Cada Instituição recebeu (512kg) acondicionados 25 cestas de alimentos.

O coordenador do oratório Dom Bosco, Jesus Carlos, ressalta a importância da ajuda. “Para nós é uma alegria muito grande receber 25 cestas, iremos atender 25 famílias, inclusive algumas dessas famílias moram em barracos, situação de miséria, de extrema pobreza e vai receber essas cestas, isso é uma maravilha porque você chegar no lar não ter um arroz para fazer, um feijãozinho, uma mistura né, um leite, ai você recebe uma cesta dessa logo na véspera de Natal onde a pessoa não sabia nem se ia ter uma comida para comer no dia no Natal. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, depois a LBV, o pessoal nos trouxe essas cestas, espero que essa parceria continue e agradecer a todas as pessoas que nos ajuda aqui no oratório com cestas básicas para distribuir para as famílias carentes” ressaltou Jesus.

Ação contou com o importante apoio: dos valorosos Voluntários da LBV, Tropical Supermercados, 18º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro.

Em Mato Grosso a ação já distribuiu mais de 19 toneladas de alimentos e atendeu os municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Rondonópolis.

Milhares de pessoas não têm o que comer: falta-lhes o alimento básico. Por isso, além de todo o trabalho que realiza ao longo do ano, a Legião da Boa Vontade pede ajuda para a campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, que tem o objetivo de entregar, no mês de dezembro, 50 mil cestas de alimentos não perecíveis em 226 cidades brasileiras, as quais vão beneficiar famílias em vulnerabilidade social e em risco alimentar atendidas nos serviços e programas socioeducacionais da Instituição e também famílias assistidas por organizações que são assessoradas e atuam em parceria com a Legião da Boa Vontade. O objetivo é proporcionar a elas um Natal digno e sem fome.

LBV conta com a solidariedade da população para angariar doações em prol de quem mais precisa.

A fome no Brasil aumentou mais ainda com o agravamento da pandemia do novo coronavírus. São 116,8 milhões de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar no país, número equivalente a duas vezes a população da Argentina.

O percentual de lares em insegurança alimentar grave (fome) nas regiões brasileiras corresponde a 18,01% no Norte; 13,8%, no Nordeste; 6,9% no Centro-Oeste; e 6% no Sul e no Sudeste; além disso, 11,1% dos lares chefiados por mulheres enfrentam a fome. Os dados são do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN).

A pandemia também contribuiu para o aumento dos índices de desemprego, atingindo a marca de 14,1 milhões de pessoas desempregadas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada em dezembro de 2020. Outra preocupação que tem tirado o sono das famílias brasileiras, principalmente as mais vulneráveis, é a alta nos preços dos alimentos.

Celebrar o Natal é também ajudar quem mais precisa

Doe itens que compõem a cesta: arroz, feijão, óleo, açúcar, café, leite em pó, macarrão, farinha de mandioca, fubá, farinha de milho, mistura para mingau, extrato de tomate, biscoito de maisena, canjiquinha, sardinha enlatada e sal.