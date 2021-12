Rondonópolis tem o maior programa habitacional do Centro Oeste

Em razão da falta de uma efetiva política habitacional por parte do Governo Federal, a Prefeitura de Rondonópolis preocupada com a situação do déficit de moradias, por iniciativa própria, e com recursos do município deu início a um ambicioso “Programa Municipal de Habitação” que já está sendo considerado o maior do Centro-Oeste brasileiro, e onde até o começo de Janeiro, estarão assentadas cerca de 4 mil famílias na cidade.

Conforme a Prefeitura, no loteamento social urbanizado do Residencial Alfredo de Castro II, deverão ser assentadas cerca de 2 mil famílias. Lembrando que até o final das obras de implantação e estruturação, a Prefeitura terá investido cerca de R$ 15 milhões em recursos próprios do município nesse loteamento.

Lembrando que desde a aquisição da área, a administração municipal não tem medido esforços para cumprir as exigências burocráticas legais, como regulamentação e documentação da área, que contou inclusive, com o aval da Câmara Municipal para aprovar o Projeto de Lei que criou os loteamentos e que a partir de agora, deverão reduzir sensivelmente o déficit habitacional da cidade, estimado hoje, em mais de 11 mil moradias.

MARIA AMÉLIA

Dentro do planejamento de assentamento de famílias sem moradias na cidade, a Prefeitura já está dando sequência ao processo de urbanização no primeiro loteamento social urbanizado da cidade, que foi o Residencial Maria Amélia. O local inclusive, já está recebendo infraestrutura, como rede de energia elétrica, rede de drenagem e abastecimento de água e em breve a pavimentação asfáltica que está programada para acontecer nos primeiros meses de 2022. O bairro já foi inclusive agraciado com o projeto de construção de uma creche para atender às crianças das cerca de 500 famílias ali assentadas.

No aniversário de 68 anos da cidade comemorado no último dia 10/12, a Prefeitura realizou um grande mutirão social no bairro, levando diversos serviços sociais às famílias. Na oportunidade, também anunciou um programa de construção de casas populares para os moradores, com investimentos na ordem de R$ 30 milhões.

A Secretária Municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues destacou que o Programa Habitacional Municipal, já realizou mais de 4 mil atendimentos no sentido de reduzir o déficit habitacional e lembra que essa situação não é de agora e vem desde 2013, quando iniciou o cadastramento das famílias que aguardam por uma moradia. “As famílias inscritas não tem casa própria e grande parte vive de aluguel ou morando de favor em casa de parentes ou familiares. Infelizmente muitas dessas famílias são numerosas com muitas crianças e precisam de um teto para morar. E o nosso trabalho tem sido exatamente este: criar condições de moradia para a maioria destas famílias. O nosso prefeito é muito sensível a esta questão e está realizando este importante trabalho de assentamento das famílias criando políticas públicas que levam qualidade de vida e cidadania às famílias mais necessitadas”, destacou a secretária.

CELINA BEZERRA

Completando o programa habitacional local programado para acontecer esse ano, a Secretaria de Habitação já está programando o sorteio dos apartamentos do residencial Celina Bezerra que deverá abrigar cerca de 1,46 mil famílias. Conforme a secretária até o próximo dia 23 de dezembro deverá acontecer o sorteio das moradias.

Ainda segundo ela, o local inclusive já está recebendo investimentos maciços do município, como construção de estação elevatória (rede de esgoto), perfuração de poço artesiano, construção de praça pública, instalação de academia popular, e construção de creche/escola infantil, entre outros investimentos.

A Prefeitura de Rondonópolis vem se destacando entre as administrações públicas do estado, por voltar suas ações políticas em direção aos menos favorecidos, mas sem deixar de apoiar os setores produtivos geradores de emprego e renda. Até porque como o seu slogan diz: Rondonópolis é uma cidade, grande, humana e inclusiva.