Rotary Rondonópolis divulga carta criticando assembleia na Santa Casa

O Rotary Club de Rondonópolis divulgou uma carta aberta criticando a assembleia extraordinária realizada ontem (15) pela diretoria da Santa Casa para a aprovação do novo estatuto do hospital. O clube, que é o fundador do hospital, questiona a falta de informações, de discussões prévias e também a legalidade das mudanças enquanto há um ação em andamento tratando do assunto.

Na carta (veja abaixo), o Rotary Rondonópolis afirma que não houve reuniões oficiais para discutir o novo estatuto, nem a instalação de uma comissão ou a realização de consultas públicas e ao próprio clube.

Também se questiona quem foram os autores do novo estatuto, porque não houve a divulgação de uma minuta e porque fazer a alteração em meio a uma situação jurídica indefinida, “de maneira obscura e sem tempo para a devida apreciação”.

Sem citar nomes, a diretoria rotariana também critica a influência de pessoas que, apesar de não terem prerrogativas legais, estariam tomando decisões, participando de reuniões exclusivas e tendo acesso a documentos públicos e privativos da instituição. Eles também afirmam que fatos narrados pela mídia indicam haver interesse eleitoral e o uso da Santa Casas para alavancar projetos pessoais.

O Rotary Clube Rondonópolis afirma ainda que o litígio com a diretoria da Santa Casa foi motivado por uma alteração da natureza jurídica do hospital, que contraria os “desejos de seus fundadores e torna a instituição mais difícil de ser auditada”.

Os rotarianos defendem a transformação do hospital numa Fundação, o que tornaria obrigatória a presença do Ministério Público na instituição.

BATALHA JURÍDICA

Além da divulgação da carta aberta, o Rotary Club de Rondonópolis também tentou impedir a realização da assembleia extraordinária através de uma ação impetrada na 3ª Vara Cível de Rondonópolis.

Na terça-feira (14), um dia antes da assembleia, a juíza Milene Aparecida Beltramini concedeu liminar suspendendo a convocação e proibindo a diretoria da Santa Casa de “praticar qualquer ato que vise a alteração do seu Estatuto Social, até o trânsito em julgado do recurso especial em trâmite perante o STJ”.

Na decisão a magistrada ainda estabeleceu multa de R$ 100 mil reais em caso de descumprimento. Porém, a diretoria da Santa Casa recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e ontem, pouco antes das 17 horas, obteve uma nova decisão autorizando a realização da assembleia.

Esta nova decisão foi proferida pela desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho. Ela considerou que o TJMT já havia removido os impedimentos e que a realização da assembleia não representaria perigo de dano ou risco ao processo em andamento.

OUTRO LADO

O advogado Stalin Paniago, que participou do processo de elaboração do novo estatuto da Santa Casa, defendeu as mudanças. Para ele o Poder Judiciário acertou ao autorizar a assembleia de ontem e o resultado é uma vitória para toda sociedade.

Ex-presidente da OAB Rondonópolis e atual conselheiro da OAB-MT, Stalin afirma que o novo estatuto foi discutindo amplamente e traz para a gestão da Santa Casa normas que vão assegurar a transparência e facilitar a fiscalização.

“Nós buscamos desde o início a formalização de atos de gestão e transparência. Através do estudo e da participação de várias entidades, em inúmeras ações públicas, nós chegamos, depois de 11 tentativas, a apresentação desse estatuto que hoje foi por unanimidade”, afirma.

Veja abaixo a íntegra da carta aberta divulgada pelo Rotary Clube de Rondonópolis.