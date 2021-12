Roubado em Rondonópolis, bitrem é recuperado em General Carneiro

A Polícia Militar de General Carneiro-MT recuperou nesta terça-feira (21) um bitrem roubado no dia 17 deste mês em Rondonópolis-MT. No dia do crime, o motorista do veículo de carga foi mantido em cativeiro por mais de 12 horas.

Segundo a Polícia Militar, o bitrem foi recuperado após a polícia de Pedra Preta passar as características do veículo à equipe de General Carneiro, já que havia a suspeita do bitrem estar na regiã

o. O veículo foi encontrado pela guarnição abandonado no pátio de um posto de combustíveis da cidade.

No dia do roubo, o motorista estava com o bitrem carregado de fertilizantes e foi abordado pelos ladrões entre Poxoréu e Rondonópolis, na MT-130. Ele foi amarrado pelos criminosos e, por mais de 12 horas, mantido em um cativeiro e só depois solto na rodovia.

A Polícia Civil assim como a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas. O veículo já foi entregue ao dono.