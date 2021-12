Salário mínimo será de R$ 1.210 em 2022, prevê relator do Orçamento

O relator do texto do Orçamento de 2022, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), apresentou nesta segunda-feira (20) uma nova versão do parecer em que prevê que o salário mínimo passará de R$ 1.100 para R$ 1.210,00 no próximo ano. O valor é R$ 41 maior que os R$ 1.169 considerados inicialmente pelo governo no relatório apresentado em agosto.

A votação do relatório estava prevista para a manhã desta segunda-feira na CMO (Comissão Mista de Orçamento) e, no período da tarde, em plenário, mas foi adiada por falta de consenso entre os parlamentares. A votação deve acontecer nesta terça-feira (21).

O valor previsto no relatório leva em consideração um aumento de 10,04% do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) em 2021, indicador da inflação usado como referência para o reajuste do salário mínimo.

Essa é a previsão da remuneração. O valor exato do salário mínimo só será conhecido em janeiro de 2022, quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgar o número consolidado do INPC para o ano de 2021.