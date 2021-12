São Paulo anuncia contratação do goleiro Jandrei

O São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira (24), a contratação do goleiro Jandrei, que estava no Santos. O jogador assinou contrato até 2023, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas.

Assim como o também recém-contratado lateral-direito Rafinha, o arqueiro será integrado ao elenco do técnico Rogério Ceni após este período de férias, em janeiro, para realizar a pré-temporada de olho na disputa do Campeonato Paulista, onde o Tricolor tentará o bicampeonato.

O São Paulo vinha atrás de um goleiro para disputar posição com Tiago Volpi, já que o reserva Lucas Perri não agradou quando teve oportunidade e foi emprestado ao Náutico nesta semana, para ganhar mais tempo de jogo.

Jandrei vem buscando uma sequência que não consegue desde 2018. Inclusive, esse foi o ano que Jandrei mais jogou nas últimas três temporadas. Ele disputou 60 jogos pela Chapecoense no ano, entre Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e o Campeonato Catarinense. Nessas 60 partidas, Jandrei levou 60 gols, média de um por jogo.

Após a Chape, em 2019, Jandrei se transferiu para o Genoa-ITA, onde disputou somente duas partidas. Em 2020, o goleiro retornou ao futebol brasileiro para defender as cores do Athletico-PR, onde também foi reserva. No Furacão, Jandrei atuou em sete jogos, com nove gols sofridos.

Seu último clube foi o Santos, onde ele chegou para suprir a ausência de John, que teve uma grave lesão no joelho. Buscando um goleiro experiente para a reserva de João Paulo, o Peixe contratou Jandrei, que disputou apenas a partida contra o Sport, quando fez boa atuação no empate sem gols em Recife.