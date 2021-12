Secretaria de Fazenda e CRC discutem renovação de cooperação técnica

O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, recebeu nesta sexta-feira (10), a visita do presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-MT), o contador Paulo Cesar Santos Rühling para discutirem a renovação de termo de cooperação técnica entre os órgãos.

O objetivo do documento é proporcionar troca de informações, realização de ações mútuas para treinamento de contabilistas com propósito de fornecer educação fiscal sobre temas como legislação tributária, bem como cidadania fiscal.

Na oportunidade, o atual presidente do CRC apresentou a nova presidente eleita, Giseli Alves Silvente, e convidou o secretário para a solenidade de transmissão de cargo. O encontro também foi uma despedida do presidente Paulo Rühling.

A transmissão da presidência do Conselho será realizada no dia 17 de dezembro, no “Seminário de Encerramento das Atividades CRC-MT 2021”.

Participaram da reunião o secretário Adjunto de Receita Pública em exercício, Vinícius José Simioni, a Superintendente de Assistência e Suporte ao Contribuinte (SARC), Cristiane Oldoni e a Chefe da Unidade de Relações Federativas Fiscais (URFF), Patrícia Vilela.