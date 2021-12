Sedec doa mais de mil litros de leite a trabalhadores do lixão de Cuiabá

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec) doou 1.088 litros de leite integral, caixas de roupas e máscaras de proteção contra a covid-19 a cerca de 100 trabalhadores do lixão de Cuiabá, nesta quarta-feira (22.12).

A ação solidária, promovida pela Superintendência de Política Comercial e Coordenadoria de Competitividade Comercial e Empreendedorismo e parceiros, é resultado da segunda edição do bazar “Desapega Solidário”, que aconteceu no último dia 06 de dezembro, na Secretaria.

De acordo com uma das organizadoras da ação, Miriam Haddad, em 2021 o projeto beneficente da Sedec superou as expectativas. “Começamos com a ação solidária no ano passado e conseguimos doar 300 unidades de leite. Este ano triplicamos o número de caixinhas de leite, ultrapassando a marca de mil unidades, foram 90 caixas fechadas de leite e outras unidades soltas. Agradecemos muito a contribuição de todos que, de alguma forma, nos ajudaram a beneficiar tantas famílias carentes”, frisa.

A iniciativa começou com a contribuição dos servidores da secretaria que doaram peças para o bazar, adquiriram produtos durante o evento, doaram caixinhas de leite e até mesmo dinheiro que foi usado para a compra dos laticínios. Mas, se estendeu a outras parcerias além da Secretaria que colaboraram para o sucesso da ação.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, a atitude voltada para o social demonstra o quanto os servidores unidos podem fazer pelo próximo. “Temos uma equipe solidária, que se preocupa com o bem-estar do próximo. A ideia surgiu ano passado, foi abraçada pela família Sedec e felizmente tomou uma proporção que até nos surpreendeu devido ao engajamento dos servidores”, destaca.

Solidariedade que encheu de alegria o coração do trabalhador do período noturno no lixão, Olírio Marques da Silva. “Trabalhamos aqui porque precisamos muito desse serviço, emprego está difícil, e essa doação vai ajudar muito a gente nesse momento. Não só a mim, mas a cada uma das famílias que trabalha aqui. Nós agradecemos por tudo que recebemos”, conclui.