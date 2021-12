Seduc adere ao sistema Sigadoc para acelerar processos administrativos

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) implementou esta semana o uso do Sistema Integrado de Gestão Administrativa de Documentos (Sigadoc). A ferramenta permite que os servidores da educação realizem os protocolos de forma digital, imediata e sem a necessidade de papel, tornando mais rápida e efetiva as respostas da Seduc aos profissionais e comunidade escolar.

A digitalização do sistema de protocolo do Estado faz parte do eixo Simplifica MT, do Programa Mais MT, e tem como objetivo modernizar a gestão de documentos e agilizar os processos de trabalho no âmbito do Governo de Mato Grosso. Todas as secretarias, órgãos e autarquias aderiram.

O método vem sendo adotado por etapas por todas as secretarias e autarquias da administração pública estadual. Por meio do sistema é possível elaborar a produção, edição, assinatura e tramitação de documentos e processos de forma totalmente eletrônica.

”Antes do Sigadoc, os processos passavam por um longo percurso que durava semanas, até chegar a área demandante. Hoje, o servidor abre o processo e ele vai direto para o setor solicitado”, destacou o gerente de protocolo, Américo da Silva Bastos Neto.

Os últimos malotes físicos que ainda puderam ser recebidos pelo sistema antigo foram protocolados até o dia 20 de novembro para que fossem digitalizados conforme o cronograma.

Os documentos que não chegaram a tempo de serem protocolados dentro desta data de corte ou ainda se encontram nas secretarias escolares, a Superintendência de Provimento, Movimentação e Folha de Pagamento – SUGP, disponibilizou um roteiro contendo todos os procedimentos para o usufruto do sistema.

Durante o processo de implementação, a Controladoria Geral do Estado (CGE) promoveu um curso de capacitação para usar a plataforma, a formação está disponível no canal da CGE no Youtube.