Seduc conclui a formação em ensino médio de 29 novos professores indígenas

Em sua política de valorização da educação indígena, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realizou a formatura de 29 novos professores da etnia Enawenê Nawê, em Juína, do curso de ensino médio magistério intercultural. O evento ocorreu na aldeia Doloikwa/Kotakwinâkwa, terras indígenas Enawenê Nawê.

Conforme a cultura da etnia, somente rapazes que lecionam o curso. Os novos professores iniciaram os estudos em 2014 concluindo o curso sete anos depois. O curso foi realizado em duas etapas – presencial durante o período de férias escolares e intermediária, após as aulas na aldeia.

Conforme o coordenador de educação escolar indígena da Seduc, Lucas Albuquerque, que participou da cerimônia, se empenhou para dar terminalidade no curso e, com isso, concluir uma das etapas do projeto educativo da etnia Enawenê Nawê. “Os professores se sentiram valorizados e satisfeitos com essa conquista”, ressalta.

Na cerimônia, após a fala dos nove caciques presentes e homenagens às pessoas que contribuíram para a conclusão do curso, foram apresentadas duas danças – uma das mulheres indígenas em homenagens aos novos professores e, em seguida, os próprios formandos protagonizaram uma celebração pela conclusão do curso.