Seduc premia alunos e professores que participaram de mostra científica

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realizou, nesta quinta-feira (16.12), uma live de premiação aos projetos vencedores da II Mostra Científica Virtual de STEAM, acrônimo em inglês que significa Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática.

A mostra foi dividia em duas etapas, sendo a primeira com formação e ciclos de palestras voltados para os professores; e a segunda com apresentação dos projetos científicos desenvolvidos no espaço escolar, que ocorreu nos dias 22/11 e 29/11.

Foram inscritos 18 trabalhos pelas escolas participantes nas duas categorias estipuladas, que envolveram práticas das áreas de Ciências da Natureza, Matemáticas, Tecnologias, Engenharias e Arte por meio das Linguagens.

“O mais importante é incentivar o aluno na busca do conhecimento, sempre destacando o trabalho do professor e da escola no desenvolvimento de iniciativas como essa”, ressaltou o professor de Sociologia, Darcy de Arruda, que apresentou toda a premiação virtual.

Cada um dos alunos e dos professores ganhadores vão receber: um 01 fone de ouvido bluetooth; 01 pen drive 8GB; 01 kit material escolar contendo: 01 mochila, 01 caderno 15 matérias, 01 estojo, 03 canetas, 01 lapiseira com grafite, 01 borracha, 01 caneta stabilo, canetinha hidrográfica, 01 bloco de notas adesivas e 02 canetas destaca texto. Os ganhadores das duas categorias em 1° lugar também irão receber 01 smartphone cada.

Confira a lista de vencedores

Categoria – De 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental

1° lugar – Análise Qualitativa das Microalgas dos Reservatórios de Água Doce dos Arredores de São José do Rio Claro/MT no período 2020/2021

Escola Estadual São José do Rio Claro/ São José do Rio Claro – Marcos Ryan, Anthony Alex Zeri de Macedo Marino e Prof Michel Montezol

2°lugar – O Ensino das Funções Inorgânicas – Ácidos e Bases em Investigação na Turma 9° Ano B da Escola Estadual Ramon Sanches

Escola Estadual Ramon Sanches/ Tangará da Serra – Laura Rafaelly C Silca, Isabelly Quirino dos Santos e Prof° Josemar Pereira Hidalgo

3°lugar – A Look At The Moon – Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim/Rondonópolis – Luísa Matos Rodrigues, Kawan Inocêncio Anunciação e Prof° Divanete Conceição

Categoria – Ensino Médio

1° lugar – Processo de Extração Artesanal de Óleo de Pequi – Escola Estadual Filogônio Corrêa/Cuiabá – André Joaquim Silva Mattos, Heverton Evársiton e Prof° Roger Vinicius Nunes Queiroz da Costa

2°lugar – Protagonismo Digital – Escola Estadual São José do Rio Claro/São José do Rio Claro – Vanessa Silva Nascimento, Pedro Henrique D. da Silva e Prof° Kássia Jaqueline S. Carvalho

3°lugar – Garotas STEAM – Futuras Cientistas em Ação – Escola Estadual Francisco Alexandre Ferreira Mendes/Cuiabá – Anádia Vitória, Evellyn Martins e Prof° Carolina Santos Bonfim