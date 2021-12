Segundo caso da variante Ômicron é detectada nos EUA

Os Estados Unidos detectaram o segundo caso da variante Ômicron do coronavírus nesta quinta-feira (2). A nova ocorrência foi relatada pelo Departamento de Saúde de Minnesota (MDH, em inglês).

O homem infectado reside no condado de Hennepin e recentemente viajou para Nova York. Ele se vacinou contra o vírus, teve sintomas leves em 22 de novembro, foi testado dois dias depois e atualmente não relata mais sintomas da doença.

De acordo com o jornal USA Today, o homem participou da convenção Anime NYC 2021 de 19 a 21 de novembro. Os epidemiologistas do estado de Minnesota estão trabalhando de forma colaborativa com a cidade de Nova York e com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, em inglês) .

O país relatou seu primeiro caso da variante Ômicron na última quarta-feira (1°), no estado da Califórnia. Segundo o CDC, o caso foi detectado em uma pessoa que voltou da África do Sul em 22 de novembro.