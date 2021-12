Senadores se mobilizam para socorrer atingidos na Bahia

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os três senadores da Bahia se mobilizaram no socorro às famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingiram 116 cidades das regiões sul e sudoeste do estado nas últimas semanas.

Segundo a Defesa Civil, pelo menos 21 pessoas morreram e mais de 30 mil estão desabrigadas (não possuem mais moradia) ou desalojadas (não conseguem acessar suas casas). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), dez estradas estão interditadas, incluindo a BR-101, uma das mais importantes do estado.

Para Pacheco, é fundamental a edição de uma medida provisória que libere imediatamente recursos para os municípios atingidos. Ele disse acreditar que isso será feito pelo governo federal.

“Manifesto minha solidariedade ao povo da Bahia que, assim como nós, mineiros, sofre com a tragédia ocasionada pelas fortes chuvas. Amparar vítimas e reconstruir as cidades: essas são as prioridades”, declarou.

REAÇÕES

Assim que souberam dos problemas, Angelo Coronel (PSD), Otto Alencar (PSD) e Jaques Wagner (PT) uniram esforços para garantir assistência imediata à população atingida. Coronel informou que uma estrutura do governo do estado foi montada para que as providências sejam tomadas com agilidade. Na segunda-feira (27), o Executivo baiano divulgou a abertura de uma linha de crédito especial, de até R$ 150 mil e com juro zero, para recuperar estabelecimentos comerciais prejudicados. Já o governo federal disse ter disponibilizado cerca de R$ 20 milhões da Defesa Civil Nacional para o enfrentamento da situação.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Coronel ressaltou o envolvimento direto de todos para o socorro às vítimas.

“No Senado, estamos à disposição para ajudar a minorar a dor dos baianos. Divergências políticas foram deixadas de lado e o poder público está unido para amenizar o sofrimento de toda a população atingida. Estamos deixando partidarismos de lado e partindo para realmente salvar vidas”, disse.

Otto cobrou a atuação das Forças Armadas no socorro aos baianos. Em entrevista à Rádio Senado na segunda-feira, o parlamentar observou que calamidade assim são raras nessa época do ano na Bahia. E disse que a ação humana tem contribuído com a situação, porque a destruição da vegetação que protege as margens dos rios agrava o problema.

O senador cobrou medidas do governo federal e disse que Marinha, Exército e Aeronáutica podem colaborar nos resgastes da população ilhada e na distribuição de água, comida e medicamentos.

“As Forças Armadas têm que dar suporte, então, é importante que o senhor presidente da República, a quem cabe a responsabilidade pela nação, disponibilize essa estrutura para ajudar o estado”.

FAB

a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que integra a cooperação mútua entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Regional na ajuda humanitária em apoio aos municípios atingidos. Segundo a Assessoria de Imprensa do órgão, no domingo (26) duas aeronovaves H-36 Caracal decolaram do Rio de Janeiro e de Natal com destino a Ilhéus (BA) para o transporte de pessoas e mantimentos.

Desde o início da situação de calamidade, aeronaves KC-390 transportaram mais de 45 toneladas de donativos alimentícios (perecíveis e não-perecíveis) para atender as populações mais atingidas pelas enchentes. Além disso, um avião C-130 Hércules transportou aproximadamente 2,5 toneladas de medicamentos.

“O Comando da Aeronáutica mantém um esforço contínuo e permanente de seu efetivo e de suas aeronaves em atendimento às necessidades da população das áreas afetadas, neste momento de necessidade”, afirma nota da FAB.

Jaques Wagner destacou a solidariedade que tem marcado esses dias e disse que o trabalho segue intenso, com apoio de instituições como o Corpo de Bombeiros e de voluntários de todo o país. Nas redes sociais, o senador defendeu uma união de esforços “que ampare as pessoas, antes de tudo”.

“É tempo de união e solidariedade. Fiz questão de acompanhar de perto, em Ilhéus, os trabalhos da força-tarefa do estado para dar assistência às famílias. A prioridade deste momento é salvar vidas, com o resgate rápido nas áreas de riscos e entrega de mantimentos para garantir a sobrevivência das pessoas. Muitas autoridades do país estão mobilizadas, toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos juntos somar esforços e superar esse momento difícil”.