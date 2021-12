Sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, morre aos 28 anos

O cantor Maurílio Delmont Ribeiro, de 28 anos, da dupla com Luiza, morreu nesta quarta-feira (29) por complicações de um mal súbito sofrido na noite do último dia de 15 de dezembro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla ao R7.

“Com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Maurílio Delmont Ribeiro no dia 29 de dezembro de 2021, às 16h30”, diz o comunicado oficial divulgado pela equipe do sertanejo.

O músico estava internado desde a madrugada do último dia 15 de dezembro, após sentir fortes dores no peito e falta de ar durante a gravação de um DVD com a dupla Zé Felipe e Miguel. Dias antes, o artista havia sentido dores na perna.

Momentos após deixar o palco, no entanto, o sertanejo desmaiou e teve uma parada cardíaca a caminho do hospital Jardim América, em Goiânia. Ao dar entrada na unidade de saúde, o cantor teve outras duas paradas cardíacas e foi diagnosticado com uma trombose pulmonar.

Além disso, a equipe médica chegou a identificar uma lesão renal e, por isso, ele foi submetido a tratamento de hemodiálise. Nos dias seguintes, foram evidenciados edema cerebral e inflamação nos exames neurológicos do artista. Entretanto, à época, os testes reaqlizados mostravam que o sertanejo apresentava atividade cerebral. Com isso, Maurílio chegou a ser transferido para a UTI do IOG (Instituto Ortopédico de Goiânia).

Nas úlimas 24 horas, no entanto, o músico apresentou uma piora devido a uma infecção grave nos pulmões. Ele foi diagnosticado com choque séptico e por isso a equipe precisou ajustar os medicamentos.

Carreira

Nascido em Imperatriz, no Maranhão, Maurílio começou a carreira na música sozinho. O músico conheceu a futura parceira de dupla em 2016, quando ela foi passar férias no município. Desde então, os dois passaram a gravar vídeos para as redes sociais. Após vários pedidos do público, eles decidiram firmar parceria e criaram a dupla Luiza e Maurílio.

Juntos desde então, eles já acumulam alguns sucessos musicais na carreira como: S de Saudade, com Zé Neto e Cristiano, Razão das Minhas Biritas, Para Em Mim de Novo e Pode Sumir. Eles já gravaram com nomes como Marília Mendonça, Alcione e Gabriel Diniz.

Como Luiza era muito próxima de Marília, a rainha da sofrência, a dupla vinha sendo cotada como uma das que levaria o legado da artista, que morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo, adiante.

Maurílio morava em Goiânia, Goiás, e namorava com a veterinária Luana Ramos há 12 anos. Os dois não tiveram filhos.