Servidores da Educação Básica em Rondonópolis recebem saldo do Fundeb

A Prefeitura de Rondonópolis pagou hoje (31) aos servidores que atuam na Educação Básica o adicional referente ao saldo do Fundeb e também as licenças prêmios e a antecipação de um terço das férias. Os valores variam de acordo com os salários e a jornada de trabalho de cada servidor, em alguns casos o pagamento é superior a 10 mil reais.

Os depósitos foram feitos ontem e os recursos ficaram disponíveis para saque nesta sexta-feira. “Alguns casos ficaram pendentes e deverão ser quitados na semana que vem. Mas a informação que temos é que a maioria dos servidores da Educação receberam e, claro, estão muito felizes com isso”, disse a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles.

O pagamento coloca na economia local cerca de R$ 26 milhões e foi autorizado pela Câmara Municipal, seguindo orientações do TCE-MT e também a lei que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O montante refere-se às sobras acumuladas ao longo do ano.

Segundo o vereador Reginaldo Santos, líder do prefeito na Câmara, o rateio do Fundeb foi uma conquista conjunta, do Executivo, da Câmara e também do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Reginaldo também destacou a agilidade para disponibilizar os valores, que segundo ele é resultado do trabalho da força tarefa que reuniu técnicos das secretarias de Educação, Gestão de Pessoas, Planejamento e também da Procuradoria Jurídica.

“Eles trabalharam intensamente nas últimas semanas para esclarecer as dúvidas jurídicas e organizar as questões administrativas para a realização do rateio. Abriram mão do descanso nos domingos e feriados para garantir essa importante conquista aos trabalhadores da Educação”, disse.

Reginaldo destacou especialmente o trabalho das equipes lideradas pelos secretários Fernando Becker, de Gestão de Pessoas, e Mara Gleibe, da Educação.

“A atuação deles foi fundamental para que a gente pudesse encerrar este ano marcado por dores e sofrimento de uma forma melhor, com alegria”, declarou.