SES capacita Agentes Comunitários em Saúde sobre sinais e sintomas da hanseníase

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio do projeto Telessaúde MT em parceria com a Coordenadoria de Atenção às Doenças Crônicas, realizará, às 14h desta sexta-feira (17.12), uma web aula para Agentes Comunitários em Saúde (ACS). No encontro virtual, serão discutidos os sinais e sintomas da hanseníase.

A proposta é capacitar profissionais e estudantes da área da saúde pública para aprimorar a assistência prestada à população.

Os interessados em participar da aula podem acessar o canal do Tele Educa MT no YouTube 15 minutos antes do início da respectiva transmissão e se inscreverem gratuitamente.

Ficarão à frente da web aula o professor de história nas redes públicas estadual e municipal, Heleno Braz do Nascimento, e a especialista em administração e assistência em enfermagem, a professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Closeny Maria Modesto.

Sobre hanseníase

A hanseníase é uma doença crônica, transmissível mediante contato próximo e prolongado, preferencialmente no ambiente domiciliar. Ela é uma doença que tem cura e o diagnóstico e tratamento precoces, ofertados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), impedem o acometimento de incapacitações físicas.