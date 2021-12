Sicredi oferece boas oportunidades para compra de veículos novos e usados

Mesmo com o mercado de automóveis retraído em relação ao ano passado, até o final de 2021 estima-se uma melhora para o setor de veículos novos e usados. As linhas de financiamento como CDC e outros modelos prometem aquecer as vendas nos próximos meses.

Essa evolução já é perceptível uma vez que, segundo dados da B3, no acumulado do ano de 2021, até o mês de outubro, as vendas de veículos financiados somaram 4.934 mil unidades no país, entre novos e usados – incluindo motos, autos leves e pesados. Esse número apresentou um crescimento de 12,8% em relação ao ano de 2020, isto equivale a 559 mil unidades financiadas a mais.

Acompanhando esse leve crescimento nas vendas e as expectativas de mercado, a Cooperativa Sicredi Integração MT/AP/PA criou uma ação especial, com condições diferenciadas aos associados para financiamento de veículos novos e usados. O Movimento Financia Sicredi oferece taxas justas de juros, com parcelamento em até 4 anos.

O diretor de negócios da Cooperativa, Rogério Griguc, explica que durante esse período, a cooperativa irá apresentar taxas especiais e mais vantajosas se comparadas ao mercado. “Os carros zero km estarão com uma taxa pré-fixada de 1.09% ao mês e para os veículos seminovos e usados até 5 anos a taxa é de 1.29 % ao mês”.

Dessa maneira, um automóvel zero quilômetro, por exemplo, alcançará uma taxa de 20% a 30% mais barata se comparadas com as concessionárias. Usados e seminovos poderão estar com valor até 50% mais em conta em relação às garagens que comercializam veículos usados. “Vale a pena o cooperado aproveitar esses níveis de taxa, porque de fato elas estão bem atrativas”, aponta Griguc.

Além disso, com uma entrada no valor de 10% do veículo, o financiamento pode ser feito em até 48 parcelas, com a primeira parcela para vencimento em 60 dias. “O Movimento Financia Sicredi é a resposta esperada pelo melhor momento para trocar de carro”, conclui o diretor de negócios.

De acordo com a B3, no acumulado do ano entre janeiro e outubro de 2021, as regiões Centro-Oeste e Norte do país foram responsáveis por 16,7% dos financiamentos de veículos no país. O CDC é a modalidade de financiamento com maior representatividade dentre as demais modalidades – consórcio, leasing e outros.