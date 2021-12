Simone Mendes faz drenagem e celebra resultado: ‘Tá tão bonito’

Simone Mendes, de 37 anos, mostrou nas redes sociais que passou por mais uma sessão de drenagem linfática na manhã desta quarta-feira (8) e comemorou o resultado do processo, que serve para eliminar o excesso de líquidos e toxinas do corpo, diminuindo o inchaço.

“Já estou terminando a minha drenagem. Oh, coisa boa. Mãos de fada, me alisando aqui, me desinchando. Eu não quero outra vida”, disse, filmando a profissional responsável pela massagem, Manuelle Moretti.

“Está tão bonito. Vocês estão todos curiosos, mas só depois que a gente vai mostrar [o resultado]”, acrescentou.

Em seguida, Manuelle contou que faz duas semanas que Simone vem realizando sessões de drenagem. “Já está aparecendo o resultado”, destacou. “Aguardem”, completou Simone.

Cantora perdeu 25 kg

Na semana passada, a cantora publicou em seu canal no YouTube um vídeo em que conta detalhes do processo de emagrecimento que a fez perder 25 kg e comentou as dificuldades que enfrentou até atingir esse objetivo.

“Na verdade, eu tentei muitas coisas para emagrecer. Eu tomei remédio, fiz dieta da sopa, dieta saudável. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, tudo o que vocês imaginarem sobre dieta e emagrecimento, eu procurei tudo. Inclusive, fiz uma cirurgia chamada gastroplastia endoscópica. Na época perdi uns bons quilos mas, infelizmente, como não é algo para sempre, voltei a comer e a engordar”, começou.

Em seguida, a dupla de Simaria afirmou que, apesar do incentivo que recebia para aceitar o próprio corpo, ela não se sentia bem consigo mesma. “Eu sempre amei comer. Mas eu não conseguia me ver da forma que eu me via no espelho na época. Cheguei a pesar 87 quilos. É muito quilo. Eu falo para vocês que é muito quilo porque eu tenho apenas um metro e cinquenta e dois”, explicou.