Sindicato pede bloqueio de recursos para pagamento de terceirizados

O Sindicato dos Empregados de Empresas Terceirizadas de Asseio, Conservação e locação de Mão de Obra de Mato Grosso (SEEAC-MT) registrou boletim de ocorrência policial e ingressou com ação na 2ª Vara da Justiça do Trabalho em Rondonópolis contra a empresa Bem Estar. A ação, com pedido de tutela cautelar, foi protocolada na última sexta-feira (17) e visa bloquear os recursos referentes ao contrato entre a empresa e a prefeitura do município.

O representante do Sindicato, Danilo Oliveira, disse que as medidas visam resguardar os direitos de centenas de trabalhadores que prestaram serviços para o município e ainda não receberam.

“Objetivo da ação é garantir que os recursos que a Bem Estar ainda tem a receber do município sejam direcionados ao pagamento das verbas rescisórias dos mais de 400 ex-colaboradores da empresa”, explicou.

O sindicato espera que a Justiça do Trabalho se pronuncie sobre o caso ainda nesta semana. Paralelo a isso, eles aguardam também as providências da polícia sobre a denúncia da prática de crimes de estelionato e falsidade ideológica pela empresa.

Conforme Danilo, vários trabalhadores foram coagidos a assinar acordos de rescisão com valores muito abaixo do que tinham direito.

A empresa teria incluído nos acordos a informação de que os empregados estariam sendo assistidos pelo SEEAC-MT, que nega qualquer participação nestas negociações.

“A empresa usou indevidamente o nome da instituição (sindicato) em uma minuta de acordo extrajudicial para dar aparência de legalidade às negociações. Queremos que a polícia apure as responsabilidades por isso”, disse Danilo sobre a representação criminal.

A reportagem ainda não conseguiu falar com os representantes da empresa.