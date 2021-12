Sindspen e dirigentes têm contas bloqueadas por greve no sistema prisional

O desembargador Pedro Sakamoto determinou a dispensa de intimação e o bloqueio imediato das contas do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso (Sindspen-MT) e também de seus dirigentes por manterem o movimento grevista, contrariando decisão anterior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A decisão foi publicada ontem (26) e atende solicitação do Governo do Estado.

“O representante da categoria finge desconhecimento de decisão amplamente divulgada e se esquiva da intimação e citação por mandado, tudo com o fito de continuar descumprindo decisão judicial desta corte”, afirmou a assessoria jurídica do Governo ao postular a nova medida.

Sakamoto concordou com as alegações e acrescentou que o próprio presidente do Sindspen-MT, Amaury Neves, publicou declaração no site do sindicato admitindo que tem conhecimento da decisão do Tribunal de Justiça.

O magistrado também afirmou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a hipótese de bloqueio de numerário pelo sistema BacenJud para compelir o devedor a cumprir decisão judicial, em razão da natureza cautelar da medida, mesmo sem intimação prévia.

“Nesse contexto, fica claro que as medidas de constrição patrimonial já determinadas não podem ficar sujeitas à boa vontade de seus destinatários, e que este Tribunal de Justiça deve se valer dos meios disponíveis para assegurar a autoridade de suas decisões”, disse o desembargador.

A nova decisão autoriza o juiz Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, plantonista da comarca de Cuiabá, a realizar o bloqueio de valores referentes a 200.000,00 (duzentos mil reais) por dia em relação ao SINDSPEN e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) por dia em relação aos dirigentes contados à partir de 23 de dezembro – data em que foi determinado o encerramento da paralisação.

A direção do sindicato ainda não se pronunciou sobre o bloqueio e mantém a orientação pela continuidade da mobilização. A categoria reivindica a equiparação salarial com as polícia civil e militar.