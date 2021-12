Sobrado desaba e duas pessoas morrem soterradas entre elas um bebê

Um sobrado de três andares desabou, na madrugada desta terça-feira (7), no bairro Jaqueline, na região nordeste de Belo Horizonte, matando um bebê de 1 ano e 8 meses e um homem de 35 anos. A mãe da criança, 23 anos, e outras duas jovens foram resgatadas com vida e encaminhadas ao hospital.

Segundos informações do Corpo de Bombeiros, a vítima do sexo masculino é padastro da mãe do bebê. Os três estavam no segundo andar do prédio quando a estrutura caiu, e todos foram soterrados. Os óbitos foram confirmados ainda no local, e a jovem de 23 anos foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Outra família estava no primeiro andar do sobrado. Uma adolescente de 13 anos e uma jovem de 19 foram levadas para o hospital com lesões leves. Um casal que também estava na residência saiu sem ferimentos.

No local da tragédia, um prédio de quatro andares que não tinha moradores também debasou. Outros dois imóveis foram atingidos. A Defesa Civil está no local e interditou toda a área para vistoria.

Pelo menos 13 viaturas do Corpo de Bombeiros, incluindo uma equipe com cães, participaram do resgate das vítimas.

Segundo a Polícia Civil, os corpos da criança e do homem de 35 anos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, onde serão submetidos a exames de necropsia e identificação.