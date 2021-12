Solange Gomes declara que ouvia conselhos de Gugu quando estava confinada na “ Fazenda”

Famosa por sua atuação como musa da Banheira do Gugu na década de 90, Solange Gomes revelou ter vivido uma experiência sobrenatural com Gugu Liberato – que faleceu em 2019 – durante sua participação em “A Fazenda”, da Record. Segundo a artista, ela ouvia conselhos do apresentador ao longo de seu confinamento no reality rural.

“Eu pensava muito no Gugu, sentia a voz do Gugu”, revelou ao “iG”.

E detalhou: “Ouvia ele me dando dicas, conselhos”.

Solange Gomes também afirmou que o amigo ficaria feliz com sua trajetória. “Acho que se ele estivesse vivo, teria orgulho de mim”, disse.

A morena ainda recordou um dos conselhos dados pelo comunicador quando ambos trabalhavam juntos. “Quando eu era nova, ele falou: ‘Seja você sempre’. Nunca esqueci e busquei ser transparente. Sonhava com ele, escutava ele com a voz mansa, falando pausadamente, com calma: ‘Seja você sempre’.”

Vale lembrar que Solange foi finalista de “A Fazenda 13”. A famosa garantiu a terceira colocação no reality rural da Record. O grande campeão foi Rico Melquiades.