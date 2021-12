STF dá 5 dias para governo explicar necessidade de receita para vacina

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski deu cinco dias para o governo explicar a necessidade de prescrição médica para aplicar vacina contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos.

O magistrado decidiu continuar trabalhando durante o recesso do poder Judiciário e avaliou pessoalmente uma demanda que trata do assunto. No documento protocolado na Corte, o partido Rede Sustentabilidade alega que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que “é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias”. A vacinação contra a Covid-19 em crianças e adolescentes foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).