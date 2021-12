‘Suba, pelo amor de Deus’, grita piloto durante grave incidente ao decolar

“Suba, suba, pelo amor de Deus, suba!”

Esse foi o grito desesperado de um dos dois tripulantes extras que estavam sentados atrás das poltronas dos pilotos – na cabine de um enorme jato intercontinental – ao testemunhar um incidente considerado gravíssimo.

E o que mais impressionou aviadores foi justamente a origem do problema: o não cumprimento de um procedimento tão simples quanto obrigatório antes da decolagem, como veremos a seguir.

Programado para decolar às 2h25 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o voo EK-231 da Emirates para Washington, nos Estados Unidos, partiria com com 45 minutos de atraso no último dia 20 de dezembro.

O aparelho destacado para cumprir o voo foi o Boeing 777-300, um avião com apenas quatro anos de uso.

Segundo o plano de voo, assim que deixasse a pista 30R, a aeronave faria uma curva à noroeste para cruzar o Golfo Pérsico sobrevoando ainda a Arábia Saudita, o mar Mediterrâneo e a Europa, até a travessia do Atlântico Norte.

Eram 3h10 quando o Boeing 777-300 de registro A6-EQI alinhou na pista e acelerou os dois motores para decolar rumo ao aeroporto de Dulles, em Washington.

Como em todo voo internacional de longa distância, dois pilotos operavam a aeronave, enquanto outros dois tripulantes extras acompanhavam a decolagem também dentro do cockpit.

Por meio de uma série de informações inseridas no sistema que gerencia a aeronave, como peso e extensão da pista, o computador de bordo calcula a distância que o avião percorrerá e a velocidade em que a aeronave levantará a roda dianteira e começará a deixar a pista e ganhar altitude. Esse movimento é chamado de “rotate” (rotação).

Foi a partir desse instante que o grave incidente se registrou.

Em vez de ganhar velocidade e altitude ideais para uma decolagem-padrão, o enorme Boeing 777-300 ultrapassou a velocidade de rotação sem que a inclinação tivesse início. Isso fez com que o avião ultrapassasse os limites usuais da pista. A decolagem, de fato, só ocorreu depois da passagem pela cabeceira oposta, ao final da área de segurança, isto é, no limite do limite.

A aeronave passou sobre uma área residencial a apenas 23 m (75 pés) de altura das casas de um bairro localizado após a pista, a uma velocidade de 430 km/h (234 nós).

O Triplo 7 sofreu alguns danos na decolagem, de acordo com o AvHerald. O informe não traz detalhes, mas há relatos de um choque da parte inferior da cauda no asfalto, em uma ocorrência chamada de tail strike. A parte da fuselagem que teve contato com a pista é conhecida como tail skid.

Em formato de uma barbatana de tubarão, mas na parte de baixo do avião, o tail skid minimiza possíveis danos causados pelo impacto, como o verificado em Dubai.

Um fonte do blog que teve acesso às informações internas na Emirates relatou o momento de tensão no cockpit do Triplo 7:

“Passaram a 170 pés em [na região de] Deira com os dois motores a full power [com potência total], foram a 260 nós [481 km/h] com flap 15″, disse.

Deira é uma região de residências e centros comerciais de Dubai.