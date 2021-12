Thiago Silva destaca ações por desenvolvimento econômico e social

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou nesta semana um balanço de sua atuação na Assembleia Legislativa e destacou as ações estruturantes visando garantir a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento de Rondonópolis e região sudeste. O parlamentar viabilizou a destinação de mais de R$ 10 milhões em investimentos para realizar ações em prol da educação, agricultura familiar, saúde, segurança e social.

Thiago Silva disse que a Educação continua sendo sua principal bandeira e lembrou a luta pela implantação e consolidação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis, atendendo uma demanda de centenas de estudantes que sonhavam em conquistar uma vaga na instituição. Como deputado, ele destinou através de emenda parlamentar mais de R$ 2 milhões para a criação de 100 vagas para o curso de Direito e 100 vagas para o inédito curso de Jornalismo no município.

Assim que assumiu o mandato de deputado, Thiago Silva presidiu em 2019 a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e assegurou junto ao Governo mais de R$ 10 milhões para a retomada da obra da Escola no bairro Maria Tereza, Escola Marechal Dutra, Emanuel Pinheiro e a climatização de 100% das escolas estaduais.

O parlamentar informou que também trabalha pela construção de uma escola no Alfredo de Castro, Mathias Neves e a nova Escola José Rodrigues, no distrito de Boa Vista, que está em licitação.

Em parceria com a Diretoria da Penitenciária da Mata Grande o parlamentar viabilizou através da mão de obra dos reeducandos a reforma de Escolas Estaduais e Associações de Moradores. O deputado também destinou emenda para o governo adquirir ônibus escolar para o município.

Buscando criar novas oportunidades, o deputado garantiu a formação de mais de 600 pessoas com os cursos técnicos gratuitos do Projeto Qualifica MT, em parceria com o Senai e o governo estadual. Além disso, mais de 300 pessoas se formaram em cursos profissionalizantes do projeto Flor do Cerrado e mais 300 crianças aprenderam a tocar instrumentos com o Projeto Tocando em Frente.

Na área da agricultura familiar, o deputado viabilizou junto do deputado federal Carlos Bezerra (MDB), a destinação de caminhão, equipamentos, patrulhas mecanizadas e poços artesianos para fomentar o cooperativismo e a agricultura familiar.

Outra demanda solucionada com indicação do deputado foi a recuperação do Anel Viário Conrado Sales Brito, que recebeu investimento de cerca de R$ 6 milhões para garantir a trafegabilidade dos veículos e caminhões que transitam na região. Thiago Silva também apresentou indicação para a conclusão da avenida W 11, que deverá ser entregue nos próximos dias.

“Sou muito feliz em poder representar Rondonópolis na Assembleia Legislativa e me dedico para trabalhar diariamente e viabilizar melhorias através do Governo do Estado para garantir o bem estar social da nossa população. O nosso objetivo é garantir mais qualidade de vida e oportunidades para a nossa gente”, disse o deputado.

SAÚDE

Thiago Silva também criou a Rede de Atenção às Pessoas com Esquizofrenia e demais doenças mentais que realiza atendimento junto de voluntários a centenas de pessoas da cidade. O parlamentar também cobrou e ajudou a viabilizar a instalação de mais de 60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Covid, e também a regularização e ampliação dos repasses financeiros para entidades filantrópicas Paulo de Tarso e Santa Casa através do Fundo de Equilibro Fiscal. Thiago também destinou R$ 200 mil em emendas para a Santa Casa.

Ainda sobre a saúde, o deputado realizou indicação junto governo que entregou duas novas ambulâncias para o Hospital Regional, e também garantiu junto à Assembleia Legislativa a instalação do Corujão da Vacina, com o apoio do Executivo Municipal, para ampliar a vacinação em massa da população de Rondonópolis contra a Covid 19.

Na área da segurança, o parlamentar lutou junto dos servidores para o chamamento dos aprovados nos concursos públicos e destinou emenda para compra de armamentos, coletes e equipamentos para a Polícia Civil e Militar. Também através do trabalho junto ao Detran conseguiu viabilizar a uma nova agência da autarquia na Vila Operária.

O deputado Thiago Silva tem pautado seu trabalho por meio da participação social e da transparência, através de reuniões e atendimentos do Gabinete Itinerante tem percorrido várias cidades e distritos levantando as demandas e cobrando soluções do Governo do Estado.