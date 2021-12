Thiago Silva homenageou personalidades de Rondonópolis em sessão especial

O deputado estadual Thiago Silva (MDB), iniciou a semana de comemoração do aniversário de 68 anos de Rondonópolis realizando uma Sessão Solene Especial da Assembleia Legislativa para homenagear dezenas de personalidades que tem contribuído com o progresso do município e a qualidade de vida da população.

Em uma festiva noite na Câmara Municipal, o parlamentar entregou honrarias a professores, voluntários da Rede de Apoio às pessoas com doenças mentais, servidores, líderes comunitários, médicos, juízes, advogados, policiais civis e comerciantes que possuem destacada contribuição em prol do desenvolvimento de Rondonópolis, que completa 68 anos no dia 10.

De acordo com Thiago Silva, uma das principais atribuições de um parlamentar é prestar homenagens a pessoas que fazem a história de Mato Grosso. “Para mim é uma felicidade, como filho de Rondonópolis, realizar uma série de homenagens a personalidades que são protagonistas na história da nossa cidade e do nosso Estado. Rondonópolis é uma terra pujante e de oportunidades, aonde veio gente de todas as regiões do Brasil e hoje se destaca no cenário nacional pela produção agrícola e exportação de comodities”, disse o deputado.

Anne Marie Tomczyk, Presidente da Associação Paulo de Tarso de Rondonópolis, comentou da sua alegria em participar e ser homenageada na sessão solene. “Nós temos um amor imenso pelo atendimento à saúde mental da população e receber uma homenagem de um deputado que tem compromisso com o Hospital Paulo de Tarso é especial, pois mostra o respeito da classe política para com ações que tratam do cuidado com o bem-estar da população”, falou a presidente.

A diretora da Unic, Ana Paula Lucena, também foi uma das homenageadas e em seu discurso agradeceu o apoio do deputado que criou a Rede de Apoio às Pessoas com Esquizofrenia em 2021, realizando parceria com a Universidade. “É uma bela homenagem que recebemos em nome da Unic e do nosso trabalho pela educação de Rondonópolis. Agradeço pelo reconhecimento que muito nos motiva a continuar trabalhando pela educação”, disse.

O procurador de Rondonópolis Luiz Henrique Vacaro, que recebeu o Título de Cidadão Mato-grossense, disse da sua emoção em ser lembrado pelo parlamentar. “Hoje é uma noite de emoção e alegria para mim e dedico o recebimento deste título a minha esposa que também acreditou em Rondonópolis como uma cidade próspera onde estamos construindo a nossa história”, disse.

A juíza Karina Correia destacou a importância da homenagem e da educação em sua vida. “Para mim é especial receber essa homenagem junto dos colegas professores. Vim de família humilde e a educação ajudou a transformar a minha vida. Parabenizo o deputado Thiago pelo seu compromisso com a melhoria da educação pública de Rondonópolis e todo o Estado”, destaca.