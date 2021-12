Tráfego na BR-163 deve aumentar 22% nesta sexta-feira

Com a chegada das comemorações de final de ano, o tráfego de veículos leves na BR-163/MT começa a subir nesta sexta-feira (24), podendo atingir um aumento de até 22% em relação aos primeiros dias de dezembro. Assim como nos demais feriados prolongados registrados em 2021, a Rota do Oeste estima uma redução na presença dos veículos de carga de até 5% para o primeiro dia de feriado prolongado.

Para quem está apostando em uma viagem de carro com a família, a Rota do Oeste reforça a importância da manutenção veicular para evitar transtornos durante o percurso. As panes mecânicas costumam aumentar 10% durante os feriados atrapalhando e atrasando a viagem. A maioria dos casos poderiam ser evitados se os cuidados de manutenção fossem adotados.

O gerente de Operações da Concessionária, Wilson Ferreira, lembra que a manutenção básica evita transtornos e amplia a segurança de quem trafega por rodovias. “Estamos falando de uma avaliação básica do veículo: verificação de óleo, freio, condições dos pneus, limpadores de para-brisa. A verificação desses itens é um cuidado básico que todo e qualquer deve ter, principalmente quando pensa em viajar longas distâncias”.

Ferreira frisa ainda sobre a importância da direção defensiva, seguindo as normas de trânsito e sinalização. A BR-163, em Mato Grosso, tem características diferentes da maioria das rodovias, visto que conta com tráfego intenso de veículos de carga, o que requer ainda mais cuidado. “O motorista que não tem o hábito de viajar por rodovias movimentadas deve redobrar a atenção, não ignorar os riscos, não usar o aparelho de celular, não ingerir bebida alcóolica, seguir rigorosamente a legislação e a sinalização. Não precisa ter pressa, estamos em um período festivo e chegar com segurança ao destino final é o que todos desejamos”, relembra.

Movimento dia a dia

O levantamento da Concessionária aponta que o primeiro dia de feriado será o mais movimentado, sendo que o domingo (26) será a data com o menor movimento de automóveis (queda de até 27%) e carretas (redução de até 25%)Já o fluxo de veículos de passeio no sábado (25) e segunda-feira (27) será semelhante e deve ter um crescimento médio de 5%.

Com relação aos ‘pesados’, a Rota do Oeste estima uma queda no tráfego que pode chegar a 14% no sábado. Na segunda-feira, o movimento desse tipo de veículo volta a subir, atingindo 9% a mais que o registrado habitualmente.