UFR encerra vacinação e Prefeitura homenageia profissionais e estudantes

O posto de vacinação localizado na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) encerrou as atividades contra a covid-19 nesta sexta-feira (03). Para marcar a data, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou a entrega de homenagens aos profissionais e estudantes que participaram do projeto de vacinação.

A quantidade de pessoas que passaram pelo posto da UFR é significativa, foram 27.142 doses aplicadas em seis meses e meio de atividades que abriram as portas da universidade para receber a população até nos finais de semana para que a imunização contra o coronavírus acontecesse de forma mais rápida possível atender o maior número de pessoas.

A reitoria da UFR, Analy Castilho Polizel de Souza, liderou o grupo da universidade que contou com a participação de coordenadores de cursos de enfermagem e medicina e dos alunos que também receberam a moção de aplauso pelo trabalho de imunização da população.

O secretário de saúde do município, Vinícius Amoroso, ressaltou que foram 27.142 vidas salvas com a aplicação das vacinas somente no posto montado na UFR. Como forma de agradecimento à toda equipe da universidade, desde a reitoria, coordenação, professores até os alunos que, depois dos imunizados, foram os que mais ganharam podendo praticar sob a supervisão dos profissionais.