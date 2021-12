União conta com apoio da torcida para ‘presentear’ Rondonópolis, diz Reydner

Com uma vitória consistente sobre o Dom Bosco, o União ficou mais próximo da conquista do título de campeão da Copa FMF 2021. O colorado venceu a equipe cuiabana por 2 a 0 jogando ontem (04) na casa do adversário, a arena Pantanal. No jogo de volta contará com a vantagem no placar e, segundo o presidente Reydner Souza, também com o apoio decisivo de sua torcida.

“Demos um passo muito importante. Agora teremos mais 90 minutos em casa, junto com a nossa torcida. Contamos com a força de todos para dar esse presente à Rondonópolis”, disse Reydner lembrando que o jogo será às 15h30 da próxima sexta-feira (10), data do aniversário da cidade.

O dirigente ressaltou que junto ao otimismo há também muita responsabilidade da equipe. Conforme ele, o União respeita a qualidade técnica do Dom Bosco e vai reforçar os treinos para fazer uma grande apresentação.

“Sabemos que não tem nada ganho, ainda mais no futebol onde tudo é incerto. Temos um adversário do outro lado que vem com a camisa pesada, ferido e querendo o mesmo objetivo nosso. Não será um jogo fácil”, prevê.

“Estaremos preparados. Com o apoio da nossa torcida vamos buscar o objetivo que sempre foi, desde o início, presentear a nossa cidade com esse importante título”.

A conquista da Copa FMF também garantirá vaga na Copa do Brasil de 2022.

A partida no Luthero Lopes cumprirá as regras de prevenção à Covid-19. Os torcedores deverão apresentar o comprovante de vacinação ou exame PCR negativo para ingressar no estádio. Também haverá a orientação para que todos usem máscaras.

PRIMEIRO JOGO

No primeiro jogo da final, realizado ontem (04) em Cuiabá, o União repetiu a atuação impecável que marcou sua trajetória na competição. Os dois gols da vitória foram marcados ainda no primeiro tempo. Giancarlo, abriu o placar aos 25 minutos, e Ruan Bahia fez o segundo aos 44 minutos.

No segundo tempo o Dom Bosco voltou mais ofensivo, mas brilhou a estrela do goleiro Elias. Com boas defesas e sempre bem posicionado ele manteve a segurança do setor defensivo do Colorado rondonopolitano.

O União quase fez ainda o terceiro gol, no finalzinho do jogo. Lucas Bahia driblou o zagueiro e chutou da marca do pênalti, mas o goleiro Erilan fez bela defesa e conseguiu salvar o Dom Bosco de um resultado pior.