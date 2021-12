Unidades do Detran estarão fechadas apenas no Natal e Ano Novo

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) em todo Estado estarão fechadas nos dias 24 de dezembro (ponto facultativo de Natal) e no dia 31 (ponto facultativo do Ano Novo).

Os cidadãos que estão com o atendimento agendado para os dias 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de dezembro serão atendidos normalmente em todas as unidades do Estado.

O expediente será normal a partir do dia 03 de janeiro de 2022, com atendimento ao público por agendamento, que deve ser feito no site do órgão (www.detran.mt.gov.br).

O Detran ressalta que muitos serviços estão disponíveis de forma online, através do aplicativo MT Cidadão, tais como: renovação da CNH, emissão do Licenciamento, abertura do processo de transferência de propriedade, primeiro emplacamento, mudança de município, segunda via do CRV, inclusão de financiamento, baixa de financiamento, abertura de requerimento para atividade remunerada (EAR), requerimento para condutor PCD, emissão de certidão do condutor e muitos outros.