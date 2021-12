Veja como deixar sua Ceia de Natal mais saborosa e econômica

Quando se fala em Ceia de Natal, logo vem em mente muita fartura e, sobretudo, alimentos ricos em gorduras e calorias, aumentando as expectativas de unir toda a família para um grande banquete. Com isso, vem o dilema: será que dá para saborear todos aqueles pratos típicos e investir em alimentos mais leves ao mesmo tempo? De acordo com a nutricionista Cibele Câmara, sim. A grande questão é saber medir as quantidades e equilibrar as refeições.

Investir nas frutas oleaginosas, típicas do período de Natal, como avelã, pistache, nozes, amêndoas e castanhas é uma boa alternativa. “Elas ajudam a proteger o coração e reforçam a imunidade. Temos ainda, as frutas secas como damasco, figo, ameixa e uva-passa, ingredientes que proporcionam saciedade e ajudam a regular o intestino”, avalia.

As frutas da estação também são muito consumidas nas ceias das casas brasileiras. O abacaxi, por exemplo, acompanha muito bem a carne de porco e tem propriedades diuréticas, afirma Cibele. “Outra fruta típica é o pêssego, que tem características desintoxicantes, além de ser diurético e laxativo. Caso tenha exagerado na comida, a dica é guardar alguns pêssegos para o dia seguinte”, pontua a nutricionista. Já a cereja tem poder anti-inflamatório e, apesar de ser doce, pode ser consumida até mesmo por quem é diabético. Há, ainda, a uva, que traz grandes benefícios para a saúde da pele e ajuda a combater o envelhecimento.

Além dos exemplos citados acima, Cibele lembra de outros alimentos típicos do período natalino e que, se consumidos com moderação, trazem grandes benefícios. Um deles é o peru, rico em proteínas, ferro, fósforo e potássio e pobre em gorduras, possuindo vitamina B6, que auxilia o sistema imunológico. O Tender é outra proteína com baixo teor de colesterol e traz minerais, como o magnésio. “Podemos falar também da famosa lentilha, que é uma grande fonte de fibra e ferro, prevenindo anemia e ajudando no funcionamento do intestino”.

Uma dica importante para a ceia é tentar combinar ao máximo as frutas com os pratos principais, como manga com peito de peru. Evitar misturar carboidratos, como arroz com farofa, é outra alternativa viável. A preferência por alimentos grelhados e assados, somados a uma salada bem colorida, com bastante folhas, frutas e oleaginosas tornam a alimentação mais rica nesta época.