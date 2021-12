Veja dicas para diminuir o inchaço e os sinais de cansaço do rosto

No final do ano é muito comum as pessoas apresentarem fisicamente sinais de cansaço como olheiras, olhos fundos, pele sem viço, lábios ressecados, pálpebras inchadas, arredondamento nas laterais da bochecha e volume extra sob os olhos. Esses sinais podem indicar circulação linfática e sanguínea pouco eficiente na face.

Segundo o dermatologista de São Paulo Calu Franco, alguns hábitos podem aumentar o inchaço: “O estresse traz picos de cortisol e pode favorecer o processo inflamatório. Isso ocorre principalmente se houver mais consumo de bebida alcoólica e dietas muito rica em açúcar e carboidrato que dificultam a circulação da linfa. O acúmulo fica mais visível nas pálpebras porque nessa região a pele é fina e o inchaço torna-se mais perceptível”.

O especialista dá dicas para amenizar esse problema:

– Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada, reduzindo a ingestão de açúcares e carboidratos refinados

– Pratique atividades físicas e diminua o consumo de bebidas alcoólicas

– Lave o rosto com água fria ao acordar para reduzir o inchaço matinal

– O travesseiro precisa manter a cabeça em altura acima da do corpo durante o sono

– Faça compressas de chá de camomila gelado nos pontos de inchaço ou use cremes faciais com cafeína ou ginkgo biloba para melhorar a circulação sanguínea.

– Faça automassagem facial diariamente no rosto ao acordar para ativar os gânglios que ajudam na drenagem linfática.

– Procure um profissional e faça sessões de drenagem linfática

Para você fazer a massagem facial em casa, primeiro acione os gânglios que estão localizados nas laterais das orelhas e no pescoço acima da mandíbula. Com os três dedos do meio, pressione essas regiões com toques leves e ritmados. Depois, passe hidratante no rosto deslizando os dedos da parte medial do rosto em direção a orelhas e da parte inferior em direção ao pescoço. Você pode também fazer uso de acessórios para massagear o rosto, pois eles ajudam na circulação da linfa e melhoram o aspecto da pele.