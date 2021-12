Veja o vídeo em que bombeiros salvam a vida de um bebê que estava desacordado

Vídeo que está circulando na web, mostra equipe do Corpo de Bombeiros salvando um bebê de 2 anos, que estava desacordada após engasgar com leite. O caso aconteceu na última segunda-feira (13), no município de Nova Mutum.

De acordo com o registro da ocorrência, a mãe relatou que havia deixado a criança dormindo e instantes depois verificou que estava já desacordada, com muita rapidez os pais levaram o filho até a sede de Corpo de Bombeiros do bairro Bela Vista, um soldado imediatamente realizou a manobra de desobstrução de vias aéreas em bebês, obtendo sucesso.

Em seguida, a criança foi conduzida pela guarnição para o Hospital Hilda Strenger Ribeiro, onde passou por avaliação médica e também realização de exames, porém, não corre risco de morte.