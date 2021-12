Veja os lançamentos de janeiro de 2022 na Prime Vídeo

O Amazon Prime Video revelou na última quarta-feira (29) a lista completa com todos os lançamentos para o próximo ano. Entre os destaques, estão Hotel Transilvânia: Transformonstrão e After: Depois do Desencontro.

Lançamentos de janeiro de 2022 no Prime Vídeo:

1º de janeiro

After – Depois do Desencontro

After – Depois do Desencontro retrata o impacto das decisões de Tessa em seu relacionamento com Hardin. Os dias vão passando e Tessa vê sua vida mudar completamente. As revelações sobre sua família e a de Hardin vão colocar em xeque tudo o que eles sabiam, com a possibilidade de um futuro cada vez mais incerto para seu tórrido e apaixonado relacionamento.

Clube do Terror (2ª Temporada)

Uma série de antologia que segue os diferentes capítulos da Midnight Society, um grupo de adolescentes que se encontram à meia-noite para contar histórias assustadoras, como o Carnaval da Perdição e a Maldição das Sombras.

Caillou (1ª Temporada)

Um menino de quatro anos com imaginação fértil aprende lições de vida e descobre coisas novas com seus amigos e familiares.

Economia Doméstica (1ª Temporada)

A série mostra três irmãos adultos que vivem em níveis de segurança financeira muito diferentes uns dos outros: um rico, um classe-média e uma com dificuldades financeiras.

Sonic, o Ouriço

No planeta Móbius, Sonic usa sua velocidade supersônica e irreverência adolescente para se opor ao malvado Dr. Robotnik. Seu amigo, Tails, o acompanha em todas as suas frenéticas aventuras.

7 de janeiro

The Tender Bar

The Tender Bar é um drama dirigido por George Clooney a partir de um roteiro de William Monahan. O filme é uma adaptação do livro de memórias homônimo de J. R. Moehringer, e narra sua vida enquanto crescia em Long Island. É estrelado por Ben Affleck, Tye Sheridan, Daniel Ranieri, Lily Rabe e Christopher Lloyd.

No Ritmo do Coração

Ruby é a única pessoa que ouve em sua família surda. Quando o negócio de pesca da família é ameaçado, Ruby fica dividida entre seguir o seu amor pela música e o medo de abandonar seus pais.

14 de janeiro

Do Re & Mi (1ª Temporada)

Do Re & Mi é uma série de animação Original Amazon para crianças em idade pré-escolar que gira em torno das aventuras musicais de três passarinhos melhores amigos, dublados por Kristen Bell, Jackie Tohn e Luke Youngblood. Apresentando aventuras deliciosas e canções originais emocionantes que abrangem vários gêneros, a série leva os pequenos em uma jornada onde eles vão descobrir novos sons e melodias, mover-se no ritmo e ver como a música ajuda a resolver todos os problemas.

Hotel Transilvânia: Transformonstrão

Neste longa, Drac e o bando estão de volta para uma aventura totalmente nova, com sua tarefa mais aterrorizante até agora. Quando a misteriosa invenção de Van Helsing, o “Raio Monstrificador”, fica descontrolada, Drac e seus amigos monstros são todos transformados em humanos, e Johnny se torna um monstro. Em seus novos corpos incompatíveis – Drac, destituído de seus poderes, e Johnny amando a vida como um monstro – o grupo de Drac contará com a ajuda de Mavis para correr ao redor do mundo e encontrar uma cura antes que a mudança se torne permanente – e antes que eles enlouqueçam um ao outro.

Oh My Dog

O filme é baseado na ligação emocional entre um menino e um cachorro e seu amor e afeição um pelo outro.

15 de janeiro

All Things Valentine

Avery, uma blogueira que sempre teve azar no Dia dos Namorados, está pronta para desistir do amor quando conhece o belo veterinário Brendan. Quando Avery descobre que Brendan culpa seu blog por seu recente rompimento e é ele quem está deixando seus comentários furiosos, ela começa a questionar se o vínculo que começaram a construir é uma verdadeira história de amor ou não.

Home By Spring

Quando uma ambiciosa planejadora de eventos consegue uma oportunidade que não pode recusar, ela se disfarça como seu chefe e retorna para sua cidade natal. Com a ajuda de sua família e do homem que ela deixou para trás, ela consegue o retiro de primavera perfeito, mas será que ela descobrirá que seu lar é onde está seu coração?

Um Cão Para Dois

Duas famílias querem adotar o mesmo cão de resgate, quando Kate, uma mãe solteira, enfrenta seu medo de se apaixonar novamente depois de concordar em dividir a custódia do filhote com o pai solteiro Eric e seu filho.

Nossa História de Amor

A dona de uma livraria em uma pequena cidade, Jamie Vaughn, descobre que tanto sua livraria como outros negócios locais enfrentam um possível fechamento por uma poderosa imobiliária, liderada pelo arquiteto e antiga paixão de Jamie, Sawyer O’Dell. Conforme o Dia dos Namorados se aproxima e o fechamento parece iminente, Jamie não deve apenas traçar um plano para salvar sua amada livraria, mas também resolver seus sentimentos passados por Sawyer.

21 de janeiro

As We See It

As We See It conta a história de Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) e Violet (Sue Ann Pien), três colegas de quarto de vinte e poucos anos no espectro autista. A série acompanha os protagonistas enquanto eles se esforçam para conseguir e manter seus empregos, fazer amigos, se apaixonar e navegar em um mundo que os ilude.