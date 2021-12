Veja os números mais frequentes em sorteio da Mega-Sena da Virada

O 10 é a dezena mais sorteada nos concursos da Mega-Sena da Virada. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o número saiu quatro vezes em 12 edições da premiação. O sorteio especial, que ocorre tradicionalmente no dia 31 de dezembro, vai pagar R$ 350 milhões em 2021, o maior prêmio da história da loteria. Em todo o concurso, 109 sortudos levaram a bolada milionária. Depois do 10, as dezenas que mais saíram foram: 03, 05, 20 e 36, sorteadas três vezes.

No total, 17 dezenas foram sorteadas duas vezes: 02, 11, 17, 18, 22, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56, 58; e 22 dezenas saíram uma vez: 01, 04, 06, 12, 14, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 57.

Já os números 07, 08, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59, 60 nunca foram sorteados na Mega da Virada.

Os mais sorteados da história

De acordo com a Caixa, na série histórica completa, o 53 é a dezena mais sorteada nos concursos, desde março de 1996. O número saiu 279 vezes em sorteios. Curiosamente, a dezena também aparece entre as mais sorteadas na Quina — é a sexta mais frequente na história do concurso.

Após o 53 (279 vezes), o 10 é a dezena que mais foi sorteada (277 vezes), seguida do 05 (268 vezes), 42 (266 vezes), 04 e 33 (263 vezes cada um), 37 (262 vezes), 27 e 23 (260 vezes cada um) e 30 (259 vezes).