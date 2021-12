Venezuela registra mais de 11 mil mortes violentas em 2021

A estimativa é que 11.081 pessoas tenham morrido de causas violentas na Venezuela durante este ano de 2021, conforme relatado nesta terça-feira (28) pela ONG Observatório Venezuelano da Violência (OVV) durante a apresentação de seu relatório anual.

“Estima-se que 11.081 pessoas morreram de causas violentas no país durante 2021 (uma taxa de 40,9 por 100 mil habitantes)”, disse a ONG no Twitter, citando seu relatório.

O relatório afirma que, do total, 3.112 foram homicídios, 4.003 mortes estão “sob investigação”, 2.332 ocorreram por “resistência à autoridade” e 1.634 são consideradas desaparecimentos.

Além disso, o observatório revelou que as cinco regiões do país com os maiores índices de violência em 2021 foram Distrito Capital, com 77,9 mortes violentas por 100 mil habitantes; Miranda, com 64,1; Bolívar, com 56,8; Delta Amacuro, com 52,1; e Aragua, com 50,8.

Os dados foram apresentados pelo diretor da entidade, Roberto Briceño-León, que os comparou com os números do ano passado, quando a ONG registrou 11.891 mortes violentas.

“Os homicídios foram reduzidos devido à paralisação da economia e ao domínio cada vez maior de territórios pelo crime organizado, que regulamenta ou põe fim aos assassinatos”, esclareceu Briceño-León.

Ele ressaltou que os dados apresentados mostram que “a Venezuela está localizada ao lado de Honduras como um dos países mais violentos da América Latina em 2021, segundo estimativas de especialistas”.

Para recolher essas informações, a ONG trabalha com uma rede de 15 equipes em dez universidades do país que monitoram dados e informações, além de produzir, analisar e divulgar conhecimentos sobre a magnitude, o risco e o impacto social da violência na Venezuela.

Em setembro, o OVV, em conjunto com a organização Centros Comunitários de Aprendizagem (Cecodap), apresentou relatório em que detalha que entre 2017 e 2019 ocorreram 3.738 mortes violentas de menores de idade.

“[Um total de] 3.738 mortes violentas de crianças e adolescentes [ocorreram] entre 2017 e 2019. Desse número de mortes, 917 (24,5%) foram de meninos e meninas e 2.821 (75,5%) de adolescentes”, explicou a organização no documento.