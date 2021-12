Vereador quer que PTB mantenha apoio ao prefeito José Carlos do Pátio

O vereador Beto do Amendoim, único representante do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) na Câmara Municipal de Rondonópolis, disse hoje (06) que está aguardando mais informações sobre as mudanças que estão ocorrendo no partido e defendeu a manutenção do apoio da legenda ao prefeito José Carlos do Pátio (SD).

“Estou deixando os acontecimentos amadurecerem para ver como ficará. Mas, de antemão, posso afirmar que a chegada do Cláudio Paisagista ao partido é uma boa notícia. Ele é um grande empresário, construiu sua história na cidade e tem caráter ilibado. O partido só tem a ganhar com a chegada dele”, afirmou.

Cláudio Ferreira, conhecido como Cláudio Paisagista, disputou as eleições para prefeito de Rondonópolis no ano passado pelo Democracia Cristã e ficou na terceira posição. Ele faz oposição ao atual prefeito, mas, segundo Beto do Amendoim, até o momento não foi formalizada uma exigência para que o partido deixe a base de apoio ao Executivo Municipal.

“Até onde eu sei são apenas especulações. Acho que ele não teria essa condução, até porque todos que partiram para o radicalismo não tiveram sucesso. O Cláudio tem o costume de ouvir as pessoas, não toma decisões isoladas e nem tem conduta de impor”, declarou.

Beto do Amendoim afirmou, porém, que se for exigida uma mudança de postura em relação ao prefeito José Carlos do Pátio haverá resistência. “Se houver algo nesse sentido teremos de rever nosso posicionamento. Trabalhamos para eleger o prefeito José Carlos do Pátio e fizemos o compromisso com a sociedade de ajudar a administração nos quatro anos. É preciso manter essa sustentação, apontando o que estiver errado e apoiando as medidas corretas”, afirmou.

O vereador também reiterou o desejo de permanecer na legenda, mas não descarta a possibilidade de mudar de partido se não houver entendimento com as novas lideranças.

“Sou um homem de grupo e se ele entender que o grupo atual não serve para continuar no partido caberá a gente respeitar. Alternativas (de partidos) não faltam. Mas meu intuito não é mudar. Quero continuar no PTB e defendendo a administração. Acho que no depender do Cláudio não haverá essa interferência. Acho que ele vai respeitar o grupo”, concluiu o vereador Beto do Amendoim.

A reportagem não conseguiu falar com o empresário Cláudio Ferreira.