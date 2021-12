Vereadora denúncia uso político de vagas no Hospital Regional

A vereadora Marildes Ferreira (PSB) afirmou na tribuna da Câmara de Vereadores, na sessão desta quarta-feira (15), que está havendo uso político de vagas para atendimento e cirurgia de pacientes no Hospital Regional Irmã Elza Giovanella, em Rondonópolis.

Marildes citou como como exemplo o caso de uma pessoa que teria procurado um deputado estadual para fazer um tratamento de uma fratura de punho e conseguiu ser atendida antes de um outro paciente que aguardava tratamento para uma fratura de fêmur.

“Agora, eu pergunto o que é prioridade, tratar uma fratura de punho ou de fêmur”, questionou a vereadora.

Ela disse que essas interferências de deputados passaram a ocorrer com mais frequência quando a central de regulação saiu do município e passou para o estado. “O secretário de Saúde do Estado disse que com essa mudança não haveria mais interferência política, mas não é isso que estamos vendo”, completou a vereadora.

Ainda durante a sessão a vereadora informou que pelo menos 40 pacientes estão internados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) aguardando transferência para receberem atendimentos de alta complexidade. Conforme ela, há também outras pessoas que estão aguardando cirurgias dentro do próprio hospital.

“Há idosos com fratura na coluna que correm o risco de não andar mais devido a gravidade da situação. Estou pedindo misericórdia para estes cidadãos”, disse.

A vereadora ainda cobrou do Governo do Estado sobre os 30 leitos desativados para tratamento de Covid dentro do Hospital, que até agora o Estado não deu uma destinação.

“Nossa cidade está desamparada e desassistida pelo estado, uma cidade com mais de 240 mil habitantes não está sendo amparada pelo Governo”, disse.

A vereadora cobrou ainda investimentos para solucionar outros problemas que estaria prejudicando os atendimentos no Hospital Regional que precisam ser resolvidos, entre eles o sistema de ar condicionado. “Muitos quartos estão sem e o problema não são os aparelhos, mas sim a fiação do Hospital que não aguenta mais tanta carga”, encerrou.

