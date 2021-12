Vereadora fala sobre rateio do Fundeb e faz balanço de 2021

A vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) disse que a aprovação do rateio do Fundeb, autorizada nesta semana pela Câmara Municipal, foi uma vitória importante em um ano marcado por desafios. Jornalista e corretora de imóveis, ela se destacou entre os novos vereadores e registrou quase 500 ações legislativas ao longo de 2021.

“Estudei bastante essa questão do Fundeb e desde o início defendi o rateio. Além de valorizar os profissionais da Educação Básica, esse recurso ficará no município e vai aquecer nossa economia”, destaca.

Kalynka também participou dos principais debates políticos em meio à pandemia. Foi uma das primeiras a levantar a discussão sobre o retorno presencial das aulas em escolas particulares e o amparo aos comerciantes do ramo de lanchonetes e outros estabelecimentos noturnos. Também participou da luta pela abertura de novos leitos de UTI, cobrou transparência na fila de vacinação de COVID-19 e medidas visando a segurança da comunidade escolar no retorno das atividades na rede pública de ensino.

Ao longo do ano ela também se posicionou contra projetos do Executivo que, na sua opinião, iriam gerar custos extras num momento em que os cidadãos já enfrentavam muitos problemas econômicos. Como exemplo cita a derrubada dos projetos de criação da Ecotaxa e o veto ao aumento do IPTU.

“A pandemia criou um cenário extremamente complexo, onde de um lado tínhamos uma questão prioritária envolvendo a proteção de vidas, mas de outro uma pauta tão grave quanto que era a manutenção de emprego e renda. Não dava e ainda não dá pra avançar ouvindo só um lado, na rua e nos bairros é onde mora o sofrimento. Procuro estar em diferentes setores sociais que me servem como fontes de opinião para eu formar a minha. Sou representante de toda uma cidade”, afirma, lembrando que ao longo do ano participou de mais de 280 reuniões com diversos segmentos da sociedade.

BALANÇO

No registro das ações legislativas, Kalynka computa mais de 400 indicações tratando de assuntos variados, principalmente a realização de serviços rotineiros como troca de lâmpadas queimadas, tapa-buraco, roçagem e limpeza de espaços públicos, pavimentação asfáltica, cobertura para ponto de ônibus e outros assuntos geralmente reivindicados pela população durante suas visitas aos bairros da cidade.

Ela também apresentou 46 requerimentos solicitando informações sobre obras paradas e a atuação do município em áreas consideradas essenciais – como a Saúde e a Educação.

“Abomino o discurso fácil. É óbvio que o relacionamento do Poder Público com o prestador de serviço contratado não é simples, muitos fatores podem ser a causa de uma obra paralisada, alguns até fora do controle do prefeito. O mesmo vale para questões conflituosas em meio à pandemia, mas é justamente por isso que requeremos esclarecimentos, para informar às pessoas e não cometermos injustiças”, salientou.

Dentre os 20 projetos de lei apresentados a vereadora chama a atenção para o programa ‘Tem Saída’, que visa amparar mulheres vítimas de violência doméstica e também fortalecer vínculos familiares construindo uma rede de apoio.

“Acho que é uma iniciativa que vai gerar bons frutos. Na maioria das vezes o que impede a mulher agredida de sair de casa e cuidar da sua vida é a dependência financeira. Isso torna a história dessa vítima um calvário. Com esse projeto queremos montar uma rede de amparo, com apoio do Município e de empresários. A ideia é capacitar e encaminhar essas mulheres para empregos, dando à elas um horizonte de liberdade que, infelizmente, a vida lhes tirou”, explica.

“Não podemos ficar só na política pública de ‘apagar incêndio’. Precisamos investir em medidas preventivas, tratar e reforçar a base vai garantir que a criança tenha seus direitos garantidos, os jovens seu espaço na sociedade e a mulher sua integridade preservada”, acrescentou.

A parlamentar também manteve uma média de pelo menos uma agenda a cada 20 dias em Cuiabá, para encaminhar soluções de problemas enfrentados pelos rondonopolitanos. Entre os assuntos estavam a questão da falta de medicamentos de alto custo na cidade, obras em escolas estaduais, pedido de priorização dos professores na vacina da COVID e a manutenção das rodovias (MTs) que cortam Rondonópolis

“Recebemos demandas que, muitas vezes, extrapolam a própria competência do Executivo Municipal, mas não as ignoramos. Aciono rotineiramente deputados federais e estaduais, senadores e o próprio governador para informar a cada um deles o que está se passando em nossa cidade e o que nosso povo está necessitando”, finalizou.

A vereadora destaca ainda a apresentação de 10 Projetos Decretos, 9 Emendas, 77 Ofícios, e a realização de uma Sessão Solene e uma audiência pública.

(com informações da Assessoria)