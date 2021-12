Vereadores aprovam recursos para Santa Casa Rondonópolis e rebatem críticas

Com 15 votos favoráveis e nenhum contrário, a Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou hoje (07), em sessão extraordinária, o projeto do Executivo alterando o convênio entre a Prefeitura e a Santa Casa. A modificação foi feita para permitir o pagamento de mais de R$ 8,5 milhões referentes ao saldo do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF-MT).

A distribuição do saldo do FEEF-MT aos hospitais filantrópicos foi aprovada pela Assembleia Legislativa e o recurso reservado à Santa Casa foi enviado pelo Governo do Estado na última quinta-feira (02). Ontem os gestores do hospital convocaram a imprensa para cobrar agilidade no repasse pela Prefeitura.

Na sessão de hoje vários vereadores da base de apoio ao prefeito José Carlos do Pátio (SD) usaram a tribuna para negar que tenha havido demora ou má vontade por parte do Executivo.

Eles disseram que o dinheiro caiu na conta do município na sexta-feira (03) e que ontem, no primeiro dia útil, houve a convocação extraordinária da Casa para votar o projeto permitindo o pagamento – de acordo com as leis vigentes.

“Os vereadores e o prefeito não têm poderes para fazer o repasse automaticamente. Vamos então sentar com nossa bancada federal e com nossos deputados estaduais discutir a criação de leis que autorizem o repasse direto à Santa Casa, aí não teremos mais o problema da burocracia. Enquanto isso não ocorrer precisamos respeitar os trâmites legais”, disse Adonias Fernandes (MDB).

RESPEITO

O presidente da Câmara, Roni Magnani, também defendeu a atuação do Legislativo. Segundo ele os vereadores atenderam prontamente o pedido de convocação feito pelo prefeito e aprovaram o projeto em tempo recorde.

“A convocação saiu depois das 17 horas e hoje praticamente todos os vereadores estão aqui, votando. Agilizamos todos os procedimentos e sequer tivemos tempo para analisar a documentação com a atenção necessária”, disse Magnani.

Magnani também reclamou da atuação de pessoas que estariam usando a situação da Santa Casa para se promover politicamente, atacando as autoridades. Segundo ele, esse comportamento propaga notícias falsas e prejudica o município.

“Quero que respeitem os servidores, os vereadores e a população. Esse tipo de mentira que fazem o tempo todo desanima os bons. Parem de diminuir a nossa cidade e comecem a falar das coisas boas que temos”, disse Magnani.