Vereadores reagem às fake news em Rondonópolis

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Roni Magnani, puxou a fila. Na sessão ordinária da última quarta-feira (08) ele usou a tribuna para rebater o que chamou de ‘fake news contra o Legislativo Municipal e contra a cidade’.

Roni negou que a Câmara tivesse alguma responsabilidade sobre o atraso em um repasse da Prefeitura à Santa Casa. Explicou que a autorização para o pagamento, aprovada por unanimidade numa sessão extraordinária no dia anterior, foi analisada em tempo recorde.

Também ressaltou os pagamentos feitos pelo Poder Público são regulados por lei, que não podem ser descumpridas pela vontade dos gestores.

No fim de semana foi a vez do vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito, reagir ao que também classificou como ‘fake news’. Neste caso, ele desmentiu mensagens espalhadas pela internet dando conta que a Câmara teria negado o uso de recursos do Fundeb para pagar um abono aos servidores da Educação.

“Isso é uma mentira. Nós estamos buscando o diálogo e neste momento o que precisamos é de construção, que todos trabalhem juntos”, disse Reginaldo ao informar que o assunto ainda será discutido com o prefeito, a secretária de Educação e os representantes dos servidores.

Roni deu nome aos bois. Disse que no caso da Santa Casa as ‘mentiras’ foram produzidas por uma ONG com a colaboração de uma empresária, com o objetivo de obter ganhos políticos através da exposição negativa das autoridades e do município.

Reginaldo não mencionou os possíveis autores das mensagens sobre o rateio do Fundeb. Mas os dois, e outros vereadores da Casa, prometem manter a vigilância e denunciar quem divulgar falsas notícias.

Está aberta a guerra contra as ‘fake news’ !