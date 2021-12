Vigilante estranha casa aberta, entra e encontra homem morto no quarto

Um homem de 55 anos foi encontrado morto na noite deste sábado (26) no bairro Tancredo Neves, em Rondonópolis. Quem encontrou a vítima foi um vigilante do bairro.

Segundo informações, ele achou estranho o modo como a casa estava aberta e resolveu entrar.

Ele se deparou com a vítima caída no chão e com algumas manchas de sangue no interior do quarto. O Samu foi acionado, mas o homem já estava morto.

A Polícia também foi acionada já que havia vários objetos jogados no chão, cama fora o lugar e moedas caídas no interior do quarto.

O caso será investigado pela Polícia Civil.