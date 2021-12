Viih Tube curte vida de solteira e é comparada a João Guilherme

A festa de aniversário de Gessica Kayane, conhecida como Farofa da Gkay, está dando o que falar nas redes sociais. Afinal, são três dias consecutivos de comemoração repletos de artistas e famosos. Além do evento como um todo, a influenciadora Viih Tube tem se mantido entre os assuntos mais comentados do momento nas redes sociais por ser considerada uma das convidadas que mais estão curtindo a festa.

Viih Tube terminou há pouco tempo o namoro de três anos com o também influenciador Bruno Magri. De lá para cá, a youtuber vem aproveitando a vida de solteira ao lado das amigas. Ela, inclusive, trocou beijos com alguns affairs como Arthur Picoli.

Além de beijar Arthur, no mês passado, a jovem se envolveu com o sertanejo Lucas, que faz dupla com Thiago.

Na festa da Gkay não está sendo diferente. Viih Tube foi flagrada com o participante de A Fazenda 12 Lipe Ribeiro em clima de romance. Os dois já haviam sido vistos juntos em uma balada de São Paulo.

A jovem também ficou com o humorista Isaías Silva durante o evento. Desinibida, ela não se importou em beijar o youtuber na frente de outro affair, Lipe.Outros dois influenciadores que entraram para a lista de Viih foram Pabllo Salles e Pepê Barbosa.

O comportamento da famosa tem sido muito comparado ao de João Guilherme, filho caçula de Leonardo, que desde que terminou o namoro com Jade Picon foi flagrado aos beijos com Duda Reis, Maju Mazalli, Lara Jucá, Vanessa Lopes e a vencedora da Ilha Record, Any Borges.