Você conhece a Síndrome do coração pós-feriado? Saiba como evitar

A síndrome do coração pós-feriado ou ‘Holiday Heart Syndrome’ é uma doença relacionada principalmente à taquicardia e arritmias relacionada ao consumo excessivo de bebida alcoólica associado a bebidas estimulantes, como o energético, combinação comum feita principalmente por jovens em festas. O fim do ano é um momento propício para chamar atenção a este tema pouco discutido, e é por isso que o Dr. Thiago Germano, cardiologista do Hospital Anchieta de Brasília, explica o efeito da mistura no organismo.

O alvo principal da bebida alcoólica no nosso organismo é o sistema nervoso simpático, que é o responsável por preparar o organismo para reagir em situações de medo, estresse e excitação, adequando o funcionamento de diversos sistemas internos para um elevado estado de prontidão. “Quando o álcool é ingerido em grande quantidade produz metabólicos no organismo que têm efeito no sistema cardiovascular, principalmente na atividade simpática, além de ter também efeito diurético, promovendo depleção de algumas substâncias importantes como sódio e potássio na urina”, explica o cardiologista.

Thiago explica ainda que tudo isso somado ao efeito de bebidas energéticas, pode levar a alterações elétricas do coração e em algumas pessoas, desencadear alguns tipos de arritmias, como as taquiarritmias supraventriculares e fibrilação atrial, que é uma frequência cardíaca mais rápida do que o normal, com possíveis sintomas de palpitação cardíaca e má circulação sanguínea.

Indicação do especialista

“É bom lembrar que essa taquiarritmia pode voltar, então é de suma importância que a pessoa tenha consciência e reduza o consumo de bebida alcoólica e o uso de estimulantes, principalmente à base de cafeína. Quando acontece com pessoas mais idosas que tenham comorbidades, como hipertensão, diabetes, obesidade, histórico familiar de doença, tabagismo, aí sim temos que dar mais atenção, porque existe o risco de existir cardiopatias estruturais pré-existentes”, esclarece.

Confira dicas:

– Fazer uso moderado de bebida alcoólica;

– Não associar bebida alcoólica com substâncias estimulantes como energéticos à base de cafeína;

– Manter uma hidratação adequada mesmo durante o consumo de bebida alcoólica para prevenir o efeito diurético do álcool;

– Fazer atividade física e manter também uma alimentação adequada.